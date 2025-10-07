Brynäs CHL-drag: Elva (!) juniorer får chansen
Brynäs möter Storhamar i CHL – då vilar flera toppspelare. Istället är hela elva juniorer med i dagens laguppställning.
Det är etablerade juniorer som Lucas Pettersson och Aron Dahlqvist som får chansen i framträdande roller. Men samtidigt är det även ett gäng debutanter i Brynäs CHL-trupp. Inte minst Sigge Holmgren, Hugo Östberg och Melwin Larsson får göra sin första match med A-laget.
Michal Svrcek och Gustav Hillström kliver in i en tredjekedja med Oskar Lindblom samtidigt som Pettersson får chansen med Kiefer Bellows och Tyler Vesel i förstalinan.
Fjärdeformationen blir sedan en ren juniorkedja med Melwin Larsson, Theo Östberg och Leo Sundqvist.
På backsidan kliver Aron Dahlqvist in i andra backpar tillsammans med Robert Hägg. Victor Hedin Raftheim och Michal Kempny spelar sedan i tredje backparet. Samtidigt som Sigge Holmgren är sjundeback. Noterbart där är att han missade hela förra säsongen till följd av en skada, men valdes ändå i NHL-draften av New Jersey Devils.
Även Oscar Westman är med som målvakt i truppen.
Stjärnor som Nicklas Bäckström, Johan Larsson, Jack Kopacka, Christian Djoos, Johannes Kinnvall med flera vilar i dagens match.
Så ställer Brynäs upp mot Storhamar i CHL
Bellows – Vesel – Pettersson
Jonsson Fjällby – Ölund – Trivigno
Svrcek – Hillström – Lindblom
Larsson – T.Östberg – Sundqvist
H.Östberg
Norlinder – Andersson
Hägg – Dahlqvist
Raftheim – Kempny
Holmgren
Clara, Delia och Westman.
