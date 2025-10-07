Brynäs CHL-drag: Elva (!) juniorer får chansen

Brynäs möter Storhamar i CHL – då vilar flera toppspelare. Istället är hela elva juniorer med i dagens laguppställning.

Leo Sundqvist och Michal Svrcek. Foto: Bildbyrån

Det är etablerade juniorer som Lucas Pettersson och Aron Dahlqvist som får chansen i framträdande roller. Men samtidigt är det även ett gäng debutanter i Brynäs CHL-trupp. Inte minst Sigge Holmgren, Hugo Östberg och Melwin Larsson får göra sin första match med A-laget.

Michal Svrcek och Gustav Hillström kliver in i en tredjekedja med Oskar Lindblom samtidigt som Pettersson får chansen med Kiefer Bellows och Tyler Vesel i förstalinan.

Fjärdeformationen blir sedan en ren juniorkedja med Melwin Larsson, Theo Östberg och Leo Sundqvist.

På backsidan kliver Aron Dahlqvist in i andra backpar tillsammans med Robert Hägg. Victor Hedin Raftheim och Michal Kempny spelar sedan i tredje backparet. Samtidigt som Sigge Holmgren är sjundeback. Noterbart där är att han missade hela förra säsongen till följd av en skada, men valdes ändå i NHL-draften av New Jersey Devils.

Även Oscar Westman är med som målvakt i truppen.

Stjärnor som Nicklas Bäckström, Johan Larsson, Jack Kopacka, Christian Djoos, Johannes Kinnvall med flera vilar i dagens match.

Så ställer Brynäs upp mot Storhamar i CHL

Bellows – Vesel – Pettersson

Jonsson Fjällby – Ölund – Trivigno

Svrcek – Hillström – Lindblom

Larsson – T.Östberg – Sundqvist

H.Östberg

Norlinder – Andersson

Hägg – Dahlqvist

Raftheim – Kempny

Holmgren

Clara, Delia och Westman.