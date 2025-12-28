Borns ord om framtiden: ”Malmö är en bra klubb”

Isac Born inledde säsongen poänglös i Frölunda.

Efter en tid i Malmö är han nu tillbaka – och bröt poängsviten med poäng i Malmö Arena.

Om det blir en återkomst? Inte om Max Friberg får bestämma.

– Jag kan inte svara på det i nuläget, säger Isac Born till Hockeysverige.se

Isac Born gjorde poäng mot Malmö. Foto: Bildbyrån

Isac Born, 21, inledde säsongen tungt. De första 16 matcherna han spelade för säsongen var han poänglös – och fick inget större förtroende hos Robert Ohlsson i Frölunda. I ett antal matcher blev han inte ens ombytt.

Därför kom den nio matcher långa utlåningen till Malmö lägligt. Under tiden där gjorde han säsongens första poäng i Malmös seger mot Djurgården. Men nu bröt han till slut sin negativa Frölunda-svit genom att göra assist i sin fjärde SHL-match sedan återkomsten. Detta i just Malmö Arena, när kedjekamraten i fjärdekedjan Noah Hasa slog till med 1–0 i toppmötet.

– Det känns kul, men det är en speciell sits jag var i. Det är ju ändå här jag bar under ett tag, men det var kul. Men nu är jag ju i Frölunda och spelar för att vinna med dem.

Poängen var alltså Isac Borns första i Frölunda-tröjan denna säsong.

Fribergs pik: ”Nej”

Matchen vann Frölunda med 3–2 efter straffläggning, efter en sen kvittering i slutminuten från Malmö Redhawks.

Att få spela just i Malmö gjorde att det inte var en vanlig match för honom.

– Det är klart att få träffa polarna här och möta dem, det var kul. Det var en rolig match.

Minnena av Malmö-tiden är goda, då laget gick bra och Born fick spela lite mer än i Frölunda. Men om det blir en återkomst i vår vet han inte än.

För då är Ivar Stenberg och Max Westergård tillbaka från JVM, och man får förstärkning av den nu skadade Erik Thorell

När Hockeysverige mötte Isac Born var lagkamraten Max Friberg sugen på att bryta in.

– Nej, svarar han bestämt på frågan om en återkomst för Born i Malmö är aktuell.

Men Born själv är förtegen i nuläget.

– Jo, men jag har superbra känslor kring min tid där och Malmö går också bra. Men jag kan inte svara på det i nuläget. Det känns bra just nu i Frölunda och man får se vad framtiden har att komma med. Malmö är en bra klubb.