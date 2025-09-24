Axel Bergkvist ha gått från klarhet till klarhet i Färjestad. När han nu har inlett sin fjärde säsong i klubben har det blivit fem poäng första fyra matcherna.

– Jag tycker att jag visade den förra säsongen men det finns helt klart en större offensiv uppsida som jag vill ta fram och visa i år, säger backen till Hockeysverige.se.

Axel Bergkvist jublar efter 1-1 under ishockeymatchen i SHL mellan Färjestad och Rögle den 13 september 2025 i Karlstad.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Se hela klippet i spelaren ovan!

När SHL:s upptaktsträff hölls var Axel Bergkvist en av spelarna från Färjestad som var där. Backen, som nu gör sin fjärde raka säsong i den värmländska klubben. Där det känns som att han har tagit steg för steg under varje säsong.

I slutet av förra året spelade han också frekvent upp mot över 20 minuter per match i SHL.

En liga som det känns som att han har etablerat sig i.

– Det håller jag med om. Det blir mitt fjärde år i Färjestad och SHL och det är klart att jag känner mig lite mer rutinerad och så där.

Vad har varit det viktigaste i stegen du har tagit?

– Det har fått ta den tid det har tagit. Jag har inte skyndat eller stressat fram någonting. Jag har tagit det i min takt och inte känt den här stressen. Det har jag fått från Färjestad också att det får ta lite tid.

Axel Bergkvist har startat säsongen lysande i Färjestad

Under säsongsinledningen har Axel Bergkvist även visat starka offensiva vapen. På de första fyra matcherna har det blivit fem poäng. För att sätta det i perspektiv var förra säsongen hans poängbästa i ligan med 19 poäng.

Under junioråldern var backen däremot en stark offensiv back. Även med i Mora i Hockeyallsvenskan blev det 41 poäng på 51 matcher säsongen 21/22.

Känner du själv att du har ännu en växel offensivt?

– Det tycker jag att jag har, absolut. Jag tycker att jag visade den förra säsongen men det finns helt klart en större offensiv uppsida som jag vill ta fram och visa i år.

Se hela intervjun med Bergkvist i spelaren ovan. Där berättar han om vad han hoppas på den här säsongen, relationen med lillebror som är innebandyproffs och om att spela under Jörgen Jönsson.

Source: Axel Bergkvist @ Elite Prospects