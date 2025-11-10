Vann svenska brödrakampen i NHL – efter stormatch

För första gången i NHL-karriären ställdes Arvid Söderblom och Elmer Söderblom mot varandra i en grundseriematch.

Under söndagskvällen gick storebror Arvid vinnande ur kampen – efter en stormatch mellan Chicagos stolpar.

– När man spelade i källaren mot varandra var det detta man drömde om, säger han efter 5–1-segern mot Detroit.

Arvid Söderblom storspelade i brödrakampen mot Elmer Söderblom.

Arvid Söderblom har spelat i NHL sedan 2021 med Chicago Blackhawks och lillebror Elmer Söderblom började slå sig in i Detroit Red Wings redan säsongen 2022/23. Trots att bägge bröderna Söderblom hunnit samla på sig en del NHL-matcher var söndagskvällens möte mellan Detroit och Chicago den första grundseriematchen mellan det svenska brödraparet i NHL-sammanhang, då man tidigare bara mötts på försäsongen.



Storebror Arvid blev den som gick vinnande ur den första brödrakampen, då han stoppade hela 45 skott i 5–1-segern under söndagskvällen.



– När man spelade i källaren mot varandra var det detta man drömde om. Det här var alltid drömmen. Det var speciellt att mötas på hockeyvärldens största scen, säger Arvid Söderblom till NHL.com.

Stoppade lillebror från att göra mål

Elmer Söderblom fick en chans att överlista sin storebror i slutet av den första perioden. Detroit-forwarden fick tag i pucken vid den vänstra tekningscirkeln och försökte finta sin storebror genom att lägga pucken på sin backhand innan han lyfte tillbaka den på sin forehand, men Chicago-målvakten läste dragningen och stod för en fin benparad.



Det var en av 45 räddningar i matchen för Söderblom, vilket är hans högsta notering i en NHL-match.



– Jag har inte spelat på några dagar, så jag var lite seg i starten. När jag väl fick lite skott så kändes det bra, säger Arvid Söderblom.



Arvid Söderblom står noterad för en räddningsprocent på 91,3 procent på de fem matcher han spelat den här säsongen, medan Elmer Söderblom producerat ett mål på elva matcher med Detroit denna säsong.



Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks 1–5

Detroit: Dylan Larkin (9).

Chicago: Connor Bedard (9), Teuvo Teräväinen (3), Tyler Bertuzzi (9), Andre Burakovsky (7), Oliver Moore (1).



