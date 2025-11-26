Anton Karlsson lämnade Falu IF för spel i skotska Fife Flyers.

Där återförenas han med tidigare lagkamraten från Leksand, Johan Porsberger.

— Jag pratade med honom lite och tänkte att det skulle vara kul att spela med honom igen, säger Karlsson till hockeysverige.se.

Anton Karlsson kommer att få spela med Johan Porsberger igen, den här gången i Skottland. Foto: Ronnie Rönnkvist

Anton Karlsson inledde sin säsong med spel i Hockeyettan för Falun, men i förra veckan valde 29-åring från Lerum att flytta söder ut. Närmare bestämt till skotska Kirkcaldy och spela resterande delen av säsongen för Fife Flyers.

— Det var kul att komma in med det jag kunde, vilket också var tanken. Falun var kort om folk och jag såg då en chans att få spela lite matcher och hjälpa laget. Det blev en rolig tid, berättar Anton Karlsson då hockeysverige.se når honom för en intervju i sitt nya hemland och frågar hur han ser tillbaka på tiden i Falun där han svarade för sex mål och totalt 16 poäng på 13 matcher.

Anton Karlsson fortsätter:

— Det var bara tur, säger tidigare juniorstjärnan med ett skratt då hockeysverige.se ber honom recensera sin tid i Falun med alla gjorda poäng.

— Absolut var det helt okej. Det fanns många lägen för att kunna göra lite till. Vi gick lite tungt som lag ett tag och jag hade hoppats kunna hjälpa till med att ta lite fler poäng. Det ska ändå vara en hel grupp som tar poäng i hockey så jag är ändå nöjd med insatsen jag gjorde då jag var där.

Återförenas med Johan Porsberger

Just nu ligger Falun på en 13:e plats av 20 lag i Hockeyettan Norra.

— Det finns absolut saker och ting att jobba med för Falun, så är det. Man märker skillnad på lagen i ettan som har lite mer pengar och kan lägga det på spelare. Det blir då en väldig skillnad.

— Det är väldigt många lag i Division 1 och då blir det en ganska stor skillnad mellan toppen och botten. Samtidigt är det pengarna som styr vilka spelare du kan få tag på.

— Med tanke på vad jag har sett tidigare, förra säsongen tror jag det var tio raka torsk i början, så tog vi nu i alla fall lite poäng. Visst var det ett rätt steg framåt, men ska du upp och slåss i toppen av ettan behövs det i framtiden att man kanske göra en annan typ av satsning.

— Man får ta det som det kommer och det måste finnas ekonomiska förutsättningar för att lyfta klubben. Visst, utifrån hur förutsättningarna var tycker jag att vi ligger där vi ligger. Kanske att vi hade kunnat tagit fem, sex poäng till.

Anton Karlsson och Johan Porsberger spelade tillsammans i Leksand under flera säsonger. Foto: Bildbyrån

När hörde skottarna av sig?

— Det var i tisdags som det började tas på allvar. Sedan gick egentligen allting fort.

— (Johan) Porsberger var här sedan tidigare. Jag pratade med honom lite och tänkte att det skulle vara kul att spela med honom igen.

— Jag kände att det var dags att göra någonting annat och då såg jag det här som ett litet tillfälle att ta mig in i den här ligan.

Hur stor roll hade Johan Porsberger i att du kom att hamna i Fife Flyers?

— Klart att det är väldigt skönt att man känner någon när man åker. Tidigare år utomlands, när jag spelade i Tjeckien var det typ sju killar i laget som pratade engelska. Då blir det en liten annan grej.

— Absolut att det var en stor del att jag kände och hade spelat med någon innan.

Anton Karlsson: ”Vet att Fimpens resa var här och spelade in”

I Fife Flyers spelar även sedan 2021 backen Jonas Emmerdahl som tidigare spela i HockeyAllsvenskan för Västerås och Björklöven.

— Honom känner jag faktiskt inte sedan tidigare. Jag har snackat lite med honom, men jag har bara träffat laget en timme hittills. Imorgon (läs: idag) är första träningen då vi går på is tillsammans. Laget har varit lediga måndag och tisdag efter att ha spelat i helgen.

— Första riktiga mötet med laget blir egentligen imorgon med träningar och grejer.

Anton Karlsson, här i Stjernen Hockey förra säsongen. Foto: Sofie Alexandra Kitterød

Var det givet att tacka jag då Fife Flyers hörde av sig?

— Jag vet inte om det var så jäkla givet från början. Jag fick tänka igenom och se vad jag ändå hade tackat nej till innan.

— Till slut kom jag fram till att det kan vara en ganska bra chans att få spela mycket utomlands. Försöka ta den chansen att, som sagt var, spela mig in i den här ligan. Jag kände att det bara var att köra på det och göra mitt bästa.

Vad vet du om klubben?

— Ingenting egentligen, förutom ”Fimpens resa” som var här och spelade in (skratt). Det är ungefär så mycket jag vet.

Nya tillvaron i Skottland: ”Jäkligt ruffigt och brunkit”

Fife Flyers, som är Storbritanniens äldsta lag, spelar i skotska staden Kirkcaldy vilken ligger på östra sidan av Skottland invid kusten.

— Det är jäkligt ruffigt och brunkit. Jag sa det även till ”Porsse” när vi igår var ute, kikade lite och tog en ”prommis” här omkring, att det nog kunde vara mycket gammalt och så där, men att jag tycker att det är lite charmigt också med just lite äldre byggnader.

— Jag bor dessutom precis vid ett lite slott här nere. Det är ett som ett gammalt palats och det är rätt coolt att se sådana byggnader.

Att spela i Skottland blir ett nytt äventyr för Anton Karlsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vilka förväntningar har du på din tid i Fife Flyers?

— Det har gått väldigt tungt för lagen sedan start och man har inte tagit allt för många poäng. Poängen går att räkna på en hand.

— Jag tror det handlar om att försöka komma in med energi, köra på som jag brukar göra och dra med mig någonting in till laget. Sedan hoppas jag också kunna hjälpa till med lite poäng här.

— Nu kommer även David Booth (över 500 NHL-matcher) som jag spelade med i Storhamar, så det ska bli kul att träffa honom igen. Jag tror att han kan tillföra laget jättemycket, så det kommer bli lite ändringar, avslutar Anton Karlsson som räknar med att debutera för sin nya klubb till helgen.

