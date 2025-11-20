David Booth har studsat runt mycket sedan NHL-karriär tog slut.

Nu gör den blivande 41-åringen en ny hockeycomeback – i Skottland.

David Booth väljer att förlänga karriären även den här säsongen. Foto: AP Photo/Alamy

På måndag fyller David Booth 41 år. Det firar forwarden genom att göra en ny hockeycomeback och skriva på för en ny klubb i ett nytt land.

Sedan han lämnade NHL har Booth spelat i KHL, Norge och tyska andraligan. Förra säsongen spelade han sedan först för ungerska Ferencvárosi TC innan han flyttade till Australien (!) för spel i Melbourne Ice. Nu går flyttlasset i stället till Skottland för forwarden. Han skriver nämligen på för Fife Flyers i den brittiska hockeyligan EIHL.

– Vi är väldigt glada att komma överens med David. Vad som först verkade som en galen idé har nu blivit verklighet. Han är en av de mest meriterade spelarna som någonsin har skrivit på för klubben. Davids meritlista talar för sig själv och vi kan inte vänta för att få in honom i laget så fort det bara går, säger klubbens general manager Max Birbraer i ett uttalande.

David Booth har spelat över 500 NHL-matcher

David Booth draftades av Florida Panthers i andrarundan 2004 och tog sedan en plats i NHL från och med säsongen 2006/07. Han hade sedan sin bästa säsong i karriären 2008/09 med hela 31 mål och 60 poäng på 72 matcher. Booth spelade i Florida fram till 2011 då han trejdades till Vancouver Canucks. Han spelade sedan i Vancouver till 2014 innan han flyttade till Toronto Maple Leafs. Efter en säsong i Toronto gjorde han sedan två år i KHL men till säsongen 2017/18 fick Booth en ny NHL-chans och skrev på för Detroit Red Wings. Efter att ha lämnat Nordamerika 2018 har forwarden studsat runt i många klubbar och nu väntar alltså spel i Skottland.

Totalt i sin karriär har David Booth spelat 530 NHL-matcher över tio säsonger och producerat 236 poäng. 2004 var Booth med och vann JVM-guld med USA. Han spelade även VM för USA 2008.

Source: David Booth @ Elite Prospects