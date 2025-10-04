Anton Frondell har varvat upp rejält i SHL och Djurgården. Under lördagseftermiddagen slog 18-åringen till med sitt första hattrick på seniornivå – och blev den näst yngsta att lyckas med bedriften.

– Det är inget jag hade koll på innan, säger Frondell till Hockeysverige.se.

– Två mål senast och jag kan inte räkna på mina händer hur många han drog dit i går, säger tränare Robert Kimby om superformen.

Anton Frondell har fått en smakstart i SHL och Djurgården. Foto: Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgården vann mot Malmö efter att lagets juniorer återigen klivit fram. Den som lyste allra starkast denna lördag var 18-årige Anton Frondell. Jättetalangen har kommit in i SHL-säsongen på ett ypperligt sätt och gjorde två mål mot Rögle i torsdags.

Mot Malmö gick det än lite bättre.

I 5-2-segern stod forwarden för ett hattrick, hans första på seniornivå.

– Han är on fire. Han hade ett jätteläge redan i det första bytet och jag trodde att han skulle trycka dit den. Två mål senast och jag kan inte räkna på mina händer hur många han drog dit i går. Så jag ska inte säga att jag hade det på känn men han har varit het de här dagarna. Vi behövde det och att någon kliver fram och tar den. Det är extra bra för oss att de unga får utvecklas, säger Robert Kimby efter matchen.

I dagens match gick löftet på en kant bredvid Håvard Salsten och Victor Eklund. Det till skillnad från centerpositionen som han inledde säsongen på.

– Jag tror att det gör att han känner sig tryggare. För han gick där förra året också. Han har varit inne på mål framåt men inte mål bakåt och vi vill ha honom så nära motståndarmålet så nära som möjligt.

Anton Frondell skriver SHL-historia i Djurgården

Hattricket var inte bara Anton Frondells första på seniornivå. Han blev också den näst yngsta spelaren någonsin att göra ett hattrick i Sveriges högsta liga. Och yngst sedan Patrik ”Putte” Erickson säsongen 86/87, alltså nästan 40 år sedan.

– Ja, jag hörde det. Det är inget jag hade koll på innan, säger han till Hockeysverige.se.

Med två mål senast mot Rögle och tre här i dag är Frondell nu uppe på sex mål och två assist på sina första nio SHL-matcher. Där man lugnt kan säga att han har börjat varva igång.

– Jätteskönt. I dag får vi vinna också så det är mer glädje nu än det var efter förra matchen. Första så är det Victor med ett drömpass till öppet mål. Andra vet jag inte hur den går in, jag försöker bara få den på mål. Sista är öppen kasse och då vill jag hänga dit den så klart.

Source: Anton Frondell @ Elite Prospects