För två år sedan lämnade Andro Kaderli tryggheten hemma i Schweiz.

Detta för ett äventyr i Sverige och Leksand – där han två år senare hittat hem.

– Jag lever min dröm just nu, säger 20-åringen till Hockeysverige.se.

Andro Kaderli stortrivs i Leksand.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Visserligen har 20-åriga schweizaren, Andro Kaderli, bara svarat för tre assist på 18 matcher den här säsongen, men han har snabbt blivit en publikfavorit i Tegera Arena. Framför allt genom sitt fysiska spel som han vinner mycket puck genom i anfallszonen. Nu är han inne på sin tredje säsong i Leksand, men hockeyresan inleddes i EHC Brandis.



— Brandis juniors, skrattar Andro Kaderli då hockeysverige.se träffar honom för en intervju efter Leksands match mot Rögle.

— När jag var ung spelade alla mina vänner fotboll och även jag, men då sa min pappa ”nej, testa något annat som är mer intressant”. Då testade vi hockey och här är vi nu.



Är fotbollen större än hockeyn i Schweiz?

— Nej, det skulle jag inte säga. Det är ganska jämt.



Har du koll på vem som var den första spelare från Schweiz att spela i Leksand?

— Var det (Lian) Bichsel?



Mirco Müller.

— Ja, det stämmer. Jag har sett det på en bild men glömt det.

Mirco Müller och Lian Bichsel.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Minns första dagen: ”Väldigt nervös”

Inför säsongen 2023/24 valde Andro Kaderli att lämna Schweiz där han säsongerna dessförinnan spelat för SCL Young Tigers. Då för att i första hand spela J20 hockey i Sverige och Leksand.



— Min agent sa att det fanns ett ställe i Sverige jag kunde gå till. Han hade kontakt med Jesper Ollas och hela organisationen eftersom Lian Bichsel hade spelat här. Jag kände också Bichsel sedan tidigare.



Pratade ni med flera klubbar i Sverige innan det blev klart med Leksand?

— Nej, det var bara Leksand och det tog jag, säger Kaderli med ett leende.



Hur var din första dag i Leksand?

— Jag kom hit med min agent och jag var väldigt nervös eftersom det var första gången jag flyttade hemifrån ensam utan mina föräldrar eller familj. Det var väldigt speciellt.

Andro Kaderli.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Har kontrakt till 2028: ”Lever min dröm”

Andro Kaderli debuterade i SHL redan under förra säsongen. Totalt blev det då 17 matcher.



— Första matchen kommer jag ihåg såklart. Jag spelade inget utan satt på bänken som 13:e forward. Första bytet var mot Örebro. Det var något helt otroligt att få spela för första gången med A-laget.

— När jag börjar med hockey som ung kille var det min dröm. När jag gjorde första matchen tänkte jag ”Ja, jag gjorde det”. Det var riktigt ”nice”.



Den här säsongen har det, som sagt var, blivit tre assistpoäng från 20-åringen.



— Den här säsongen har gått riktigt bra, säger Kaderli samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.

— Jag har fått mycket istid och har fått mycket förtroende från coacherna. Dom har gett mig chansen att spela och det har fungerat bra så här långt.



Ni är ett ganska ungt lag, är det livat i omklädningsrummet innan och efter träningarna?

— Det är riktigt roligt och alla i laget är väldigt tajta. Vi har inte det äldsta laget eller spelare, men vi är verkligen starka tillsammans. Ett riktigt bra lag, säger Andro Kaderli som just skrivit på ett kontrakt med Leksand gällande till och med säsongen 2027/28.

— Fantastiskt och det var vad jag ville när jag kom hit, så det känns riktigt bra. Jag lever min dröm just nu, avslutar Andro Kaderli.

Source: Andro Kaderli @ Elite Prospects