Almen Bibic: ”Det blir 4–3 i matcher till…”

19.00 under onsdagen släpps pucken för första gången i ödeskvalet mellan HV71 och Leksand. En serie som kommer att gå till sju matcher enligt TV4:s Almen Bibic.

Almen Bibic ger sin syn på SHL-kvalet mellan HV71 och Leksand. Foto: Bildbyrån (montage).

Just nu är nerverna utanpå hos fansen till både HV71 och Leksand eftersom kvalet om vilket lag som kommer spela i SHL kommande säsong inleds ikväll. En matchserie i bästa av sju som tycks vara ovissare är någonsin.

Hockeysverige.se tog hjälp av TV4:s hockeyexpert, Almen Bibic, för att titta närmare på dom båda lagen och även få hans syn på utgången av ”ödeskvalet”.

Hur ser du på HV71:s säsong?

– Tuff. Jag tycker att HV71 spelade helt okej i början av säsongen, men fick inte med sig resultaten. Sedan har det nog satt sig i det mentala. Jag tycker också det speglat av sig i spelet.

– Det har varit en säsong där dom inte fått ihop det ännu. Målvaktsspelet har varit ett problem till det att Felix Sandström kom in. HV71 ligger där man ligger av en anledning och det är att man inte varit tillräckligt bra.

Coach för HV71 är Anton Blomqvist.

– Jag var starkt kritisk till att man först förlängde med Anton Blomqvist när han redan satt på det här utvärderingsåret, men man lade på ännu mer.

– Jag tyckte att HV71 skulle gå i en annan riktning efter den svaga starten. Nu tror jag att HV71 låst sig fast vid att man bytt så mycket innan och tänker att en förändring inte kommer göra någonting.

– Det har inte varit tillräckligt bra från Antons sida heller, men jag imponeras över att han stått där ganska ensam efter att Björn Liljander och Fredrik Stillman fallit bort, att han ändå har ”fejsat” media på ett bra sätt.

– Om det varit spelmässigt tillräckligt bra? Nej, det tycker jag inte.

Vilka toppar kan du se i HV71 den här säsongen?

– Hugo Fransson och Axel Rindell. Med den svaga säsongen Rindell kom från med Leksands IF, som jag var starkt kritisk till, om jag isolerar till hans offensiva spel så har det varit riktigt bra.

– Defensiven lämnar mer att önska, men han har i alla fall bidragit offensivt. 36 poäng på 52 matcher är starkt. Dessutom många förstaassist. Jonathan Ang har gjort över 20 mål fast det har varit upp och ner.

Anton Blomqvist, huvudtränare i HV71. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Det talar för Leksand: ”Lärt sig en hel del”

Hur ser du på Leksands säsong?

– Jag tycker att Leksand kom ut bra, var frejdiga och ville åka mycket skridskor. En Johan Hedberg-hockey.

– Sedan tycker jag inte att det finns den här offensiva spetsen i laget. Där tappar man, vilket också satt sig på självförtroendet för Leksands del. Som jag sa gjorde Jonathan Ang över 20 mål, medan en sådan som Peter Cehlarik inte stått att känna igen. Matt Caito hade en jättetuff säsong i början även om han växt nu mot slutet av serien.

– Det har såklart satt sig på självförtroendet när man förlorat mycket. På målvaktssidan har Marcus Gidlöf fått ta lite för stort ansvar och man har varit lite för naiva på just den posten.

Coach i Leksand är Johan Hedberg.

– Leksand spelade lite naivt i början där man hela tiden skulle gå och åka. Jag tror Johan lärt sig en hel del mot slutet av säsongen där han ändrat om lite. Man är mer samlade hemåt. Jag upplever också att man inte går lika mycket på allt och man har skapat en bättre trygghet samtidigt som Johan Hedberg växt under säsongen.

– Jag hade Leksand på sistaplats i mitt tabelltips inför säsongen. Om Johan fått det här laget att prestera över mina förväntningar så är mitt svar nej. Leksand är där man någonstans förväntade sig att dom skulle vara.

– Det har varit en klen trupp han har haft och göra med, men senaste tiden då man fått in Filip Larsson har det gett en stor effekt. Jag tycker också att Johan Hedberg satt en bättre defensiv mot slutet.

Ser du några spelare som klivit fram lite extra i Leksand under säsongen?

– Jag tycker att Olle Strandell har växt enormt mycket. Lukas Vejdemo har verkligen skickat en signal till sina medspelare i Leksand. Att välja att sätta kaptensbindel på honom mitt under säsongen har bara gjort gott för honom.

– Michael Lindqvist har haft en skadefylld säsong, men han har ändå landat in på 25 poäng under 31 matcher.

Peter Cehlarik, Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist.

”Lite mer press på dom att rätta till det här”

Vilka förväntningar har du på kvalet?

– Det här är ett källarmöte och man kan förvänta sig nervositet bland spelarna. Utifrån betraktat är det här jätteroligt att följa i och med att det är dramatik. Skulle Leksand åka ur med de ekonomiska bekymren klubben har…

– Jag tror att det är många som håller andan på kontoret i Leksand, men även i bygden. Förväntningarna är jättehöga på vart det här tar vägen. Anton Blomqvist klarade av det förra året. Skulle han klara det i år igen hade det varit imponerande och starkt.

Upplever du att något lag har mer press på sig än det andra?

– Många experter, precis som jag, hade Leksand långt nere i botten. HV71 har en dyrare trupp. Ser man namn för namn har HV71 skickligare spelare.

– Ser vi till vad Leksand har fått ihop i slutet av serien tycker jag att dom uppträder mer som ett lag.

– Samtidigt har man vant sig med att se HV71 nere i botten, men det är ändå lite mer press på dom att rätta till det här.

Leksands Rocky Langvardt och HV71:s Hampus Eriksson under mötet tidigare i mars. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Tror du HV71:s hemmaplanfördel kommer påverka utgången av kvalet?

– Jag vill svara ja, men det kan också bli ett ok på axlarna om inte det spelmässigt sitter och det är på hemmaplan.

– Klart Anton kommer snacka upp att det är jätteviktigt med att ha publiken i ryggen. Johan kommer prata om att nypa en bortamatch direkt och utmana HV71 rejält.

– I och med att det är ett negativt kval har jag faktiskt svårt att ta ställning i den frågan.

Tipset: ”4–3 i matcher till Leksand”

Blir det HV71 eller Leksand som spelar i SHL nästa säsong?

– Sammantaget, när jag lägger ihop det här, tycker jag Leksand har en bättre målvaktssida. HV71 har namn för namn en bättre backsida. Dessutom en bättre forwardssida med fler målskyttar som gjort över tio mål medan Leksand bara har en.

– Sedan kommer vi till tränarna och vad man fått ihop mot slutet av serien. Där tycker jag att Leksand uppträder mer som ett lag.

– Jag vet inte vart man har HV71, men jag tror att det här kommer bli en jättejämn serie där det blir 4–3 i matcher till Leksand.

