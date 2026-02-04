38-årige Johan Andersson har blivit AIK:s tränarlösning för resten av säsongen. Och därefter… fortsätter kontraktet.

– Det är ett team som gör det här, ingen enskild person. Det är jätteviktigt att förstå det för utomstående, säger han till hockeysverige.se.

AIK:s nye huvudtränare Johan Andersson. Foto: Bildbyrån och AIK (skärmdump).

Söndagens 2–7-förlust mot Kalmar blev sista droppen för AIK och deras ledning. Dagen efter meddelades parterna. Fredrik Hallberg hade fått sparken, och U20-lagets Johan Andersson skulle ta klivet upp, för att leda laget in i det Hockeyallsvenska slutspelet.

Nu återstår frågan: Är detta även vägen AIK valt att vandra framöver?

När hockeysverige.se når den nye huvudtränaren är han mitt uppe i sin andra dag på jobbet. Samma dag som han gör sin debut som seniortränare, hemma på Hovet.

– Just nu lever vi här och nu. Jag har avtal med AIK som förening i två år till, och det hade jag redan innan. Det är bara att förhålla sig till det, det är inget konstigt. Sen var det här slutar får vi se efter säsongen, svarar han kring framtiden och menar att han jobbar på oavsett roll och ser vad som händer.

En tränardebut på Hovet: ”Hockey är roligt”

Johan Andersson, eller ”gnagarn” som han även kallades som spelare, gjorde 95 matcher i AIK-tröjan, och avslutade karriären 2020. Därifrån blev det jobb i Nacka HK, innan AIK ringde för en roll som huvudtränare i U20 2023.

Nu kommer han alltså återigen att representera AIK:s seniorlag, men från båset.

– Det har jag faktiskt inte tänkt på, men det kommer att vara skön känsla – och roligt, säger han om tränardebuten på seniornivå och fortsätter:

– Hockey är roligt, det ska man inte glömma, både för tränare och spelare. Det kommer att vara en skön känsla.

Och även om det gått tyngre på slutet är det faktiskt ett lag som spelade en allsvensk final förra våren.

– Ja, men det är bara roligt. Jag ser bara positivt på det. Sen är det alltid tråkigt när folk får lämna sina jobb, jättetråkigt. Men jag kan bara lägga fokus på här och nu, säger Andersson om möjligheten.

– Vi har en jättemöjlighet att göra något jättebra här, fortsätter han.

Svarar på kritiken: ”Det får framtiden utlysa”

Men alla miner är inte lika glada. Efter att sportchef Lasse Johansson inte plockat in någon ny huvudtränare efter Roger Melin är detta nämligen andra interna lösningen i AIK. Dessutom har supportrar ifrågasatt beslutet att plocka in en så oerfaren tränare.

– Jo, det har jag full förståelse för, säger Andersson om förvåningen vid beskedet.

– Jag är grön som tränare, men jag är ändå ganska trygg i min tränarroll. Jag vet hur jag vill spela hockey, så det här får framtiden utlysa. Det är ingen som vet det. Sen är jag trygg i Lasse, i vår ledarstab, och vi har jättebra backming därifrån med Lasse, Anders Gozzi, tränarna som är kvar här, och som har varit här förut. Det är ett team som gör det här, ingen enskild person. Det är jätteviktigt att förstå det för utomstående. Man gör saker tillsammans, vi gör saker med spelarna, vi gör saker med ledarna.

Lasse Johansson menade även, när Andersson presenterades, att det funnits ett plan att lyfta upp ledare inifrån redan innan Hallberg fick gå.

– Ja, men så är det. Vi diskuterar i klubben hela tiden. Det är inga konstigheter med det. Jag skulle tro att de flesta klubbar rekryterar från sina egna. Sen blev det på det här sättet, vilket väl inte är optimalt. Men som sagt, vi är här och nu. Vart det här leder och vart det tar AIK:s A-lag och juniorlag framöver får vi se efter året. Det är inga konstigheter, säger Andersson.

Vill släppa fri AIK-spelarna: ”En stor del”

Så vad är det då egentligen som Johan Andersson vill förändra?

Niklas Andersson är kvar som backtränare, medan Johan Andersson tar över ansvaret för forwards. Där har han, i AIK:s kanaler, pratat om ett friare spel med en intensiv hockey som han tycker att AIK står för. Men det ligger även fler saker där bakom i detaljerna.

– Självklart är det inte bara det. Jag tror att en stor del handlar om att våga släppa lös i åkningar. När jag säger släppa fri, då menar jag kanske att våga åka in i puckar, våga supporta puckar, och våga spela ut lite mer – men inom våra ramar som vi sätter upp. Vi har tydliga ramar, men inom dem vill jag att vi släpper lös, berättar han.

Hur mycket kan man skruva på när man kommer in med elva matcher kvar av grundserien?

– Det är inte jättemycket. Det går inte att riva upp allting och börja från noll, utan det gäller att förfina det som finns. I den här gruppen finns det jättemycket potential. Det är den vi ska börja locka fram. Det är en bra trupp, med jättebra spelare, så det ska lockas fram – i vårt dagliga jobb och vår träning. Det är det som blir det viktigaste, vad vi gör på daglig basis.

