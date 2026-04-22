Adam Andersson är just nu iväg på U18-VM med Småkronorna. Sen ska leksingen draftas – innan han ska försöka slå sig in i Hockeyallsvenskan.

— Jag förväntar mig inte att jag kommer att starta i A-laget, men att försöka vara med, vara nära och träna mycket med dem, säger talangen till Hockeysverige.se.

Adam Andersson och Sverige kliver in i U18-VM senare under dagen.

Foto: Hockeysverige.se.

Klockan tolv under onsdagen kliver Sverige in i U18-VM. Det är ett spännande svenskt lag som i premiären kommer att möta Tyskland. Med i laget finns då den resliga centern Adam Andersson. Till vardags i Leksand har han tagit stora kliv den här säsongen och gått från att inte göra en landskamp inför den här säsongen, till att nu vara med i ett mästerskap.

Det samtidigt som han har producerat 16 poäng på 19 matcher i Småkronorna den här säsongen.

— Det var så klart askul. Det är något man har sett framemot hela säsongen att vara med nu och kampas om guldet. Jag blev så klart jätteglad, säger 17-åringen.

Vad är det som gör att du har etablerat dig i det här laget?

— Jag tror att det är rollspelet. Att jag har en roll och gör mina grejer på isen. Det är kanske inte att jag åker runt och gör mest mål men att jag är defensiv stabil i alla tre zoner och tar en plats där.

Bytte Stockholm mot Leksand

Samtidigt har han hemma i Leksand blivit en habil U20-spelare. Där han i år gjorde 17 poäng på 30 matcher i U20 Nationell. Det efter att ha flyttat upp till Dalarna från Stockholm inför den förra säsongen.

— Så klart har det varit upp och ner. När jag kom till Leksand var det en stor förändring för mig, jag är ju från Stockholm. Det blev lite förändring men sen tycker jag att det har blivit bra. Jag har blivit bemött bra och fått köra på med min utveckling och det har lönat sig det här året.

Innan han spelade i Leksand var Adam Andersson i AIK och deras U16-lag. Efter en stark TV-pucken-turnering har han steg för steg flyttat fram sin position och väntas nu vara en viktig spelare för Sverige i U18-VM.

”Det är en man ska lyfta upp”

I Leksand vill han också lyfta fram särskilt en person som har hjälpt honom mycket i utvecklingen.

— Jag tycker att Mattias Ritola är en man ska lyfta upp där. Han har hjälpt mig, speciellt första året, med utvecklingen utanför isen hur man ska tänka. Sen i början på den här säsongen försvann han till A-laget, sen tycker jag även att ”Bema”, Jörgen Bemström, har varit riktigt bra. Även fast han kanske inte är en individuell tränare kan han stötta utanför isen och är duktig även individuellt.

Mattias Ritola är en tidigare storspelare i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Med Leksand i Hockeyallsvenskan öppnas nu också dörren ner till juniorlaget mer och mer. Inte minst har laget redan skrivit kontrakt med både Rocky Langvardt och Jonas Lagerberg Hoen, båda födda 2007.

Vad tänker du inför hösten i Leksand?

— Jag siktar på att spela A-lagshockey kommande säsong. Jag förväntar mig inte att jag kommer att starta i A-laget, men att försöka vara med, vara nära och träna mycket med dem. Sen försöka ta en plats där om det blir i vinter eller på våren. Annars tänker jag att jag ska fokusera på U20, få en större roll där och gå klart skolan.

Draft väntar för Adam Andersson efter U18-VM

En spelare som tidigare har gjort samma resa som Adam Andersson hoppas göra nästa säsong är Tinus Luc Koblar. De båda talangerna har i princip identiska fysiska värden och har även producerat lika mycket år för år under sina resor uppåt.

Till nästa säsong hoppas nu Andersson att han kan följa i Koblars spår efter hans succé i U19-året.

— Det är så klart, jag har sett upp en del till Tinus, både på och utanför isen. Hans work ethic, hur han tränar och hur han är. Jag tycker att vi är rätt lika i vårt spel, han är väl lite mer skillad skulle jag säga. Jag försöker ändå gå samma väg även om allas vägar är olika. Det är någon som man ser upp till.

Tinus Luc Koblar gjorde succé i Leksand den här säsongen.

Foto: Bildbyrån.

Just Koblar blev också tingad av Toronto Maple Leafs i andra rundan 2025. Det efter en liknande säsong, rent produktionsmässigt, som den Adam Andersson har haft nu. Draften är också något som väntar 17-åringen från Tullinge efter U18-VM. På Eliteprospects senaste ranking återfanns leksingen i slutet av andra rundan.

— Det hade varit en dröm att bli draftad. Nu är det bara att blicka framåt mot ett VM som är väldigt viktigt. Sen efter det kan man kanske ha lite mer fokus på draft, combine och så vidare.

Sveriges trupp i U18-VM 2026

Målvakter



1. Kevin Törnblom, Örebro HK

30. Milo Tjärnlund, Rögle BK

35. Viggo Tamm, Leksands IF



Backar



2. Axel Elofsson, Örebro HK

3. Zigge Bratt, Frölunda HC

4. Malte Gustafsson, HV71

5. Hjalmar Cilthe, Frölunda HC

6. Samuel Eriksson, Färjestad BK

7. Måns Gudmundsson, Färjestad BK

8. Ola Palme, Växjö Lakers HC

26. Vilgot Lidén, Leksands IF



Forwards



11. Alexander Command, Örebro HK

12. Marcus Nordmark, Djurgårdens IF

14. Nils Bartholdsson, Rögle BK

17. Elton Hermansson, MoDo Hockey

19. Adam Andersson, Leksands IF

20. Mikael Kim, Rögle BK

22. Wiggo Sörensson, Boro/Vetlanda HC

23. Bosse Meijer, Frölunda HC

24. Hampus Zirath, Djurgårdens IF

25. Max Isaksson, Växjö Lakers HC

27. Ludvig Andersson, Örebro HK

28. Adam Nömme, Frölunda HC

29. Olle Karlsson, Växjö Lakers HC

Förbundskapten: Johan Rosén

