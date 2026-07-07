Det är Wilson Boumedienne som är den enda spelaren född 2010 som tar en plats i Småkronorna. När de nu samlas för den första turneringen för säsongen är det storlöftet som nästa säsong ska spela i USHL som tar plats. Han har öst in poäng borta i de amerikanska juniorligorna och får nu chansen i den här turneringen.
Hlinka är den första U18-turneringen för säsongen, men en av de mest prestigefyllda. Till skillnad från i U18-VM har Kanada med sig sina bästa spelare. Det brukar därmed vara en riktigt hög nivå på turneringen, som i år spelas i Edmonton.
– Det här blir ett förstklassigt test för oss tidigt på säsongen. Motståndet håller högsta internationella nivå och ger oss en bra möjlighet att se var vi står inför U18-VM senare under säsongen. Vi känner att vi har satt samman en trupp med både spets och bredd, där kvaliteten finns i alla lagdelar och där vi har en bra mix av offensiva och defensiva spelartyper. Nu ser vi fram emot att utmana oss mot några av de bästa nationerna i världen, säger förbundskapten Thomas Paananen.
I övrigt är det spelare födda 2009 från Sverige som tar plats.
Här är Sveriges trupp till Hlinka Gretzky Cup 2026
Målvakter
1 Adam Annborn, HV 71
30 Vilmer Salén Forsberg, Södertälje SK
Backar
2 Yelverton Lindberg Steén, Växjö Lakers HC
3 Ellioth Lahtinen, Brynäs IF
4 Rasmus Sahlman, MoDo Hockey
5 Theo Berggren, Bofors IK Karlskoga
7 Douglas Johnsson, Skellefteå AIK
8 Olle Törnqvist, Örebro HK
20 Tom Bjurman, Färjestad BK
Forwards
10 Olle Zetterstedt, Frölunda HC
11 Wiggo Forsberg, Frölunda HC
12 Wille Andersson Jöhnk, Färjestad BK
14 Milan Sundström, MoDo Hockey
15 Vilgot Nygren, Färjestad BK
16 Benjamin Nyström, Luleå HF
17 Milo Helte, Växjö Lakers HC
19 Loui Karlsson, Leksands IF
22 Ludvig Vestman, Skellefteå AIK
23 Oliver Sundberg, Djurgårdens IF
24 Wilson Boumedienne, Fargo Force
26 Oscar Blom, Färjestad BK
27 Dorian Eklund Aspe, Djurgårdens IF
29 Charlie Kalldin, Frölunda HC
Spelschema
Tider angivna i svensk tidzon
Fredag 31 juli Träningslandskamp01.00 Kanada-Sverige NAIT Arena
Tisdag 4 augusti03.00 Slovakien-Sverige Downtown Community Arena
Tisdag 4 augusti23.00 Sverige-Schweiz Downtown Community Arena
Torsdag 6 augusti01.00 Sverige-Kanada Rogers Place