Wilson Boumedienne tar plats i Hlinka-turneringen som underårig.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Det är Wilson Boumedienne som är den enda spelaren född 2010 som tar en plats i Småkronorna. När de nu samlas för den första turneringen för säsongen är det storlöftet som nästa säsong ska spela i USHL som tar plats. Han har öst in poäng borta i de amerikanska juniorligorna och får nu chansen i den här turneringen.

Hlinka är den första U18-turneringen för säsongen, men en av de mest prestigefyllda. Till skillnad från i U18-VM har Kanada med sig sina bästa spelare. Det brukar därmed vara en riktigt hög nivå på turneringen, som i år spelas i Edmonton.

– Det här blir ett förstklassigt test för oss tidigt på säsongen. Motståndet håller högsta internationella nivå och ger oss en bra möjlighet att se var vi står inför U18-VM senare under säsongen. Vi känner att vi har satt samman en trupp med både spets och bredd, där kvaliteten finns i alla lagdelar och där vi har en bra mix av offensiva och defensiva spelartyper. Nu ser vi fram emot att utmana oss mot några av de bästa nationerna i världen, säger förbundskapten Thomas Paananen.

I övrigt är det spelare födda 2009 från Sverige som tar plats.

Här är Sveriges trupp till Hlinka Gretzky Cup 2026

Målvakter

1 Adam Annborn, HV 71

30 Vilmer Salén Forsberg, Södertälje SK

Backar

2 Yelverton Lindberg Steén, Växjö Lakers HC

3 Ellioth Lahtinen, Brynäs IF

4 Rasmus Sahlman, MoDo Hockey

5 Theo Berggren, Bofors IK Karlskoga

7 Douglas Johnsson, Skellefteå AIK

8 Olle Törnqvist, Örebro HK

20 Tom Bjurman, Färjestad BK

Forwards

10 Olle Zetterstedt, Frölunda HC

11 Wiggo Forsberg, Frölunda HC

12 Wille Andersson Jöhnk, Färjestad BK

14 Milan Sundström, MoDo Hockey

15 Vilgot Nygren, Färjestad BK

16 Benjamin Nyström, Luleå HF

17 Milo Helte, Växjö Lakers HC

19 Loui Karlsson, Leksands IF

22 Ludvig Vestman, Skellefteå AIK

23 Oliver Sundberg, Djurgårdens IF

24 Wilson Boumedienne, Fargo Force

26 Oscar Blom, Färjestad BK

27 Dorian Eklund Aspe, Djurgårdens IF

29 Charlie Kalldin, Frölunda HC

Spelschema

Tider angivna i svensk tidzon

Fredag 31 juli Träningslandskamp01.00 Kanada-Sverige NAIT Arena

Tisdag 4 augusti03.00 Slovakien-Sverige Downtown Community Arena

Tisdag 4 augusti23.00 Sverige-Schweiz Downtown Community Arena

Torsdag 6 augusti01.00 Sverige-Kanada Rogers Place