Talangens succé fortsätter: Höll nollan i natt

Vilmer Salén Forsberg.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Inför säsongen valde 17-årige Vilmer Salén Forsberg att lämna moderklubben Södertälje för att testa på spel i OHL med Brantford Bulldogs. Där har målvakten fått en flygande start på säsongen.

Salén Forsberg prisades dubbelt under säsongsinledningen och i natt höll han sin första nolla för säsongen. Detta efter att han räddat samtliga 25 skott han fick emot sig när Brantford besegrade Barrie Colts med 1–0.

Kan väljas i NHL-draften i sommar

17-åringen är just nu ett av Sveriges mest framstående målvaktslöften i 2009-kullen och spelade tre av fyra matcher i Hlinka Gretzky Cup i somras. Salén Forsberg är också högaktuell för U18-VM till våren och har även åldern inne för att väljas i NHL-draften i sommar.

Efter sju spelade matcher står Salén Forsberg noterad för fem segrar, ett snitt på 2,09 insläppta mål per match och hans räddningsprocent på 93,2 procent är näst bäst i ligan bland målvakterna i OHL som spelat över fem matcher den här säsongen.