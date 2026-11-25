Rémi Poirier har haft en märklig höst i NHL. Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/AP Images

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Det har varit svårt för Rémi Poirier att hitta någonstans att packa upp väskorna den här hösten. Den 25-årige målvakten har blivit föremål för en osannolik klubbkarusell mellan Dallas Stars, New Jersey Devils och Washington Capitals.

Det började i slutet av september när Dallas placerade kanadensaren på waivers med avsikten att skicka ned honom till farmarlaget Texas Stars. New Jersey Devils plockade då upp honom den 27 september.

Den 1 november gick flyttlasset vidare till Washington Capitals. Devils trejdade då Poirier till huvudstadsklubben i utbyte mot ett val i sjunde rundan av NHL-draften 2027 .

Rémi Poiriers osannolika höst

Men Washington hann knappt få någon nytta av sitt nyförvärv. Den 8 november placerades han på waivers för att kunna skickas till AHL-laget Hershey Bears. Dallas passade då på att återta målvakten, som ursprungligen draftades av klubben 2020.

Efter tre matcher med Texas Stars, där han noterades för en räddningsprocent på 93,8, var det dags för ännu en flytt. Dallas placerade honom återigen på waivers den 23 november och den här gången slog Washington till.

Den 24 november gjorde Capitals klart med att de återtagit Poirier och skickar honom till Hershey Bears.

Fyra NHL-klubbbyten på mindre än två månader – utan att han har spelat en enda NHL-match.