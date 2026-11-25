Magnus Hävelids assisterande tränare under JVM kommer vara Robin Jonsson.

Nicklas Grossman har fått ta över ansvaret hos Södertälje SK sedan man sparkat huvudtränaren Andreas Johansson. I måndags gick man även ut med att Grossman kommer avstå från Juniorkronorna och Junior-VM, där han är assisterande tränare, på grund av att han nu har huvudansvaret i klubblaget.

I ett pressmeddelande meddelar Svenska Ishockeyförbundet vem som kommer ersätta Grossmans assisterande roll till Magnus Hävelid. Det blir Luleå Hockeys Robin Jonsson.

– Robin har varit en del av våra tränarteam i olika landslag under fem års tid, så vi känner varandra väl. Han är skicklig på att skapa tydlighet och få med sig gruppen, och jag vet att han kommer att bidra mycket till staben och spelarna, säger Magnus Hävelid.

Jonsson har en lång karriär bakom sig som spelare i SHL innan han gick över till att vara tränare i Luleå. Under de senaste fem åren har han varit tränare för juniorerna i Luleå kombinerat med att vara assisterande tränare för de svenska juniorlandslagen. Innan det var han även en i tränarstaben för Luleå i SHL.

Kort varsel

Beskedet att ersätta Grossman med Jonsson kommer med bara en månad kvar till turneringen startar i Kanada. Kort framförhållning som man tackar Luleå för att det gick att lösa.

– Jag är otroligt glad och tacksam över att få frågan från Magnus. Samtidigt krävs det en del för att med kort varsel kunna åka iväg över jul och nyår, så ett stort tack till min familj, inte minst min fru, och till Luleå HF som gör det möjligt. Nu ser jag verkligen fram emot att komma iväg och tävla med Juniorkronorna på JVM, säger Robin Jonsson.

Den slutgiltiga truppen till JVM presenteras nästa fredag.