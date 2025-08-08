Prenumerera

Team 18-truppen uttagen – de åker till Slovakien

    Team 18 Herr åker till Slovakien för spel i Hlinka Gretzky Cup.
    Nu har förbundskapten Johan Rosén tagit ut en stark svensk trupp.

    Talangfulla duon Oscar Holmertz och Elton Hermansson. Foto: Bildbyrån

    Hlinka Gretzky Cup går av stapeln på måndag och varar hela nästa vecka, tills på lördag då finalmatcherna spelas.

    Sverige möter Tyskland, USA och Slovakien, innan eventuellt slutspel spelas torsdag-lördag.

    Nu är den talangfulla truppen uttagen av förbundskapten Johan Rosén.

    I ett pressmeddelande slår Rosén fast att truppen är byggd för att åka ner och vinna turneringen.

    – Vi reser med ett lag som ger oss möjligheten att vara med och slåss om segern i turneringen. Samtidigt är det tidigt på säsongen och vi ser den som en del i vår utvecklingsresa fram till U18-VM nästa år, säger han.

    Målvakter
    1 Milo Tjärnlund, Rögle BK
    30 Douglas Nilsson, Färjestad BK

    Backar
    2 Axel Elofsson, Örebro HK
    4 Malte Gustafsson, HV71
    5 Hjalmar Cilthe, Frölunda HC
    7 Henry Nicolaysen, AIK
    8 Ola Palme, Växjö Lakers HC
    9 Theodor Knights, MoDo Hockey
    26 Vilgot Lidén, Leksands IF

    Forwards
    12 Marcus Nordmark, Djurgårdens IF
    14 Nils Bartholdsson, Rögle BK
    15 Isak Holtet, Färjestad BK
    16 Oscar Holmertz, Linköping HC
    17 Elton Hermansson, MoDo Hockey
    18 Adam Andersson, Leksands IF
    20 Mikael Kim, Rögle BK
    21 Ludvig Andersson, Örebro HK
    23 Bosse Meijer, Frölunda HC
    24 Hampus Zirath, Djurgårdens IF
    25 Max Isaksson, Växjö Lakers HC
    28 Måns Josbrant, Luleå HF
    29 Olle Karlsson, Växjö Lakers HC

    Så spelas matcherna

    Lördag 9 augusti 11.00 (träningslandskamp)

    Sverige – Finland

    Måndag 11 augusti 15.30

    Sverige – Tyskland

    Tisdag 12 augusti 15.30

    Sverige – USA

    Onsdag 13 augusti 19.00

    Sverige – Slovakien

    Hockeysverige är på plats och rapporterar löpande om turneringen, men ingen svensk kanal har valt att sända matcherna. Däremot kan man se highlights efter matcherna på bland annat NHL Network.

