Team 18-truppen uttagen – de åker till Slovakien
Följ HockeySverige på
Google news
Team 18 Herr åker till Slovakien för spel i Hlinka Gretzky Cup.
Nu har förbundskapten Johan Rosén tagit ut en stark svensk trupp.
Hlinka Gretzky Cup går av stapeln på måndag och varar hela nästa vecka, tills på lördag då finalmatcherna spelas.
Sverige möter Tyskland, USA och Slovakien, innan eventuellt slutspel spelas torsdag-lördag.
Nu är den talangfulla truppen uttagen av förbundskapten Johan Rosén.
I ett pressmeddelande slår Rosén fast att truppen är byggd för att åka ner och vinna turneringen.
– Vi reser med ett lag som ger oss möjligheten att vara med och slåss om segern i turneringen. Samtidigt är det tidigt på säsongen och vi ser den som en del i vår utvecklingsresa fram till U18-VM nästa år, säger han.
Målvakter
1 Milo Tjärnlund, Rögle BK
30 Douglas Nilsson, Färjestad BK
Backar
2 Axel Elofsson, Örebro HK
4 Malte Gustafsson, HV71
5 Hjalmar Cilthe, Frölunda HC
7 Henry Nicolaysen, AIK
8 Ola Palme, Växjö Lakers HC
9 Theodor Knights, MoDo Hockey
26 Vilgot Lidén, Leksands IF
Forwards
12 Marcus Nordmark, Djurgårdens IF
14 Nils Bartholdsson, Rögle BK
15 Isak Holtet, Färjestad BK
16 Oscar Holmertz, Linköping HC
17 Elton Hermansson, MoDo Hockey
18 Adam Andersson, Leksands IF
20 Mikael Kim, Rögle BK
21 Ludvig Andersson, Örebro HK
23 Bosse Meijer, Frölunda HC
24 Hampus Zirath, Djurgårdens IF
25 Max Isaksson, Växjö Lakers HC
28 Måns Josbrant, Luleå HF
29 Olle Karlsson, Växjö Lakers HC
Så spelas matcherna
Lördag 9 augusti 11.00 (träningslandskamp)
Sverige – Finland
Måndag 11 augusti 15.30
Sverige – Tyskland
Tisdag 12 augusti 15.30
Sverige – USA
Onsdag 13 augusti 19.00
Sverige – Slovakien
Hockeysverige är på plats och rapporterar löpande om turneringen, men ingen svensk kanal har valt att sända matcherna. Däremot kan man se highlights efter matcherna på bland annat NHL Network.
Den här artikeln handlar om: