Team 18 Herr åker till Slovakien för spel i Hlinka Gretzky Cup.

Nu har förbundskapten Johan Rosén tagit ut en stark svensk trupp.

Talangfulla duon Oscar Holmertz och Elton Hermansson. Foto: Bildbyrån

Hlinka Gretzky Cup går av stapeln på måndag och varar hela nästa vecka, tills på lördag då finalmatcherna spelas.

Sverige möter Tyskland, USA och Slovakien, innan eventuellt slutspel spelas torsdag-lördag.

Nu är den talangfulla truppen uttagen av förbundskapten Johan Rosén.

I ett pressmeddelande slår Rosén fast att truppen är byggd för att åka ner och vinna turneringen.

– Vi reser med ett lag som ger oss möjligheten att vara med och slåss om segern i turneringen. Samtidigt är det tidigt på säsongen och vi ser den som en del i vår utvecklingsresa fram till U18-VM nästa år, säger han.



Målvakter

1 Milo Tjärnlund, Rögle BK

30 Douglas Nilsson, Färjestad BK

Backar

2 Axel Elofsson, Örebro HK

4 Malte Gustafsson, HV71

5 Hjalmar Cilthe, Frölunda HC

7 Henry Nicolaysen, AIK

8 Ola Palme, Växjö Lakers HC

9 Theodor Knights, MoDo Hockey

26 Vilgot Lidén, Leksands IF

Forwards

12 Marcus Nordmark, Djurgårdens IF

14 Nils Bartholdsson, Rögle BK

15 Isak Holtet, Färjestad BK

16 Oscar Holmertz, Linköping HC

17 Elton Hermansson, MoDo Hockey

18 Adam Andersson, Leksands IF

20 Mikael Kim, Rögle BK

21 Ludvig Andersson, Örebro HK

23 Bosse Meijer, Frölunda HC

24 Hampus Zirath, Djurgårdens IF

25 Max Isaksson, Växjö Lakers HC

28 Måns Josbrant, Luleå HF

29 Olle Karlsson, Växjö Lakers HC

Så spelas matcherna

Lördag 9 augusti 11.00 (träningslandskamp)

Sverige – Finland

Måndag 11 augusti 15.30

Sverige – Tyskland

Tisdag 12 augusti 15.30

Sverige – USA

Onsdag 13 augusti 19.00

Sverige – Slovakien

Hockeysverige är på plats och rapporterar löpande om turneringen, men ingen svensk kanal har valt att sända matcherna. Däremot kan man se highlights efter matcherna på bland annat NHL Network.