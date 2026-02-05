U17-landslagets smäll – föll mot Tjeckien

Sveriges 09-landslag är i Plymouth för en femnationers-turnering. Efter en premiärseger mot Finland föll det svenska U17-landslaget mot Tjeckien med 6-2 under sena gårdagskvällen.

Thomas Paananen är iväg med det svenska 09-landslaget till Plymouth.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

En andraplats i Vierumäki, Finland, i början av december var ett starkt resultat av det svenska 09-landslaget. De har trevat lite under våren och inte riktigt hittat den där toppformen. I Plymouth inledde de med en stark seger mot Finland. Det var sedan dags för en finalrepris från Vierumäki, där Tjeckien stod för motståndet.

Då vann Tjeckien med 6-2 – och även den här gången blev det samma resultat.

Redan i den första perioden gick tjeckerna ifrån till 2-0. Benjamin Nyström (Luleå) reducerade sedan för svensk del i den andra perioden, men kort därefter kom 3-1.

Sveriges 09-landslag har två matcher kvar i Plymouth

I början av den tredje akten satte Tjeckien även dit fyran. Olle Willén svarade med ett 4-2-mål, hans första i landslaget. Talangen som till vardags spelar i Karlskrona gör under den här samlingen sin debut i Tre Kronor-tröjan.

Närmare kom inte Sverige utan innan 60 minuter var spelade satte Tjeckien även 5-2 och 6-2.

Markus Brodén spelade 55 minuter i mål och Fabian Salasca Nääs fick drygt fem minuter. Redan under torsdagen har Sverige sin nästa match mot Schweiz. Den spelas klockan 20.30 svensk tid.