Här är svenskarna som kliver in i collegeslutspelet
Följ HockeySverige på
Google news
I natt svensk tid drar det regionala collegeslutspelet i gång i USA. Här är en genomgång av matcherna och de svenskar som kommer att vara med i kampen om en mästerskapstitel i NCAA.
Den amerikanska collegehockeyn har blivit allt populärare bland svenska spelare på senare år. Den här säsongen inledde drygt 40 svenska spelare säsongen på olika skolor i NCAA. När slutspelet i natt drar i gång med regionala semifinaler finns drygt tio svenskar listade i de kvarvarande trupperna.
16 lag gör nu upp om åtta platser i de regionala finalerna som spelas nästa vecka. De fyra lag som tar sig vidare därifrån är kvalificerade för finalhelgen, den så kallade ”Frozen Four”, som i år spelas i T-Mobile Arena i Las Vegas, Vegas Golden Knights arena, 9-11 april.
Western Michigan University, ”Broncos” kallade, är regerande mästare inom collegehockeyn och en av favoriterna att gå hela vägen även i år. I laget, rankat trea inför slutspelet, finns backen Samuel Sjölund och forwarden Liam Valente som ingick i fjolårets mästarlag. Dessutom har de till den här säsongen fått sällskap av den Ottawa Senators-draftade tidigare Västerås- och Skellefteå-backen Theo Wallberg, som lämnade Ohio State University för spel med Western Michigan.
Valente, 22, med ett förflutet i Linköpings juniorverksamhet, är mål- och poängbäst bland svenskarna i NCAA httills den här säsongen med 20 mål och 35 poäng på 37 matcher.
Se hela poängligan för svenskarna i NCAA längre ned.
Matcher och svenskar i respektive lag
* Nationell ranking inom parentes
Regionala semifinaler
Michigan University (1) – Bentley University
Svenskar i Michigan:
–
Svensk i Bentley:
Lukas Swedin, mv
Minnesota-Duluth – Penn State University
Svenskar i Minnesota-Duluth:
–
Svensk i Penn State:
Kevin Reidler, mv
Vinnarna av de här båda semifinalerna möts i en regional final i Albany, New York nästa vecka.
Western Michigan University (4) – Minnesota State University
Svenskar i Western Michigan:
Samuel Sjölund, b
Theo Wallberg, b
Liam Valente, fw
Svensk i Minnesota State:
Alexander Zetterberg, fw
University of Denver – Cornell University
Svenskar i Denver:
–
Svenskar i Cornell:
–
Vinnarna av de här båda semifinalerna möts i en regional final i Loveland, Colorado nästa vecka.
Michigan State University (3) – University of Connecticut
Svenskar i Michigan State:
Melvin Strahl, mv
Eric Nilson, fw
Svensk i UConn:
Viking Gustafsson Nyberg, b
Dartmouth College – University of Wisconsin
Svenskar i Dartmouth:
–
Svenskar i Wisconsin:
–
Vinnarna av de här båda semifinalerna möts i en regional final i Worcester, Massachusetts nästa vecka.
University of North Dakota (2) – Merrimack College
Svenskar i North Dakota:
–
Svenskar i Merrimack:
Max Lundgren, mv
Nils Wallström, mv
Filip Nordberg, b
Providence College – Quinnipiac University
Svensk i Providence:
Philip Svedebäck, mv (skadad)
Svenskar i Quinnipiac:
–
Vinnarna av de här båda semifinalerna möts i en regional final i Sioux Falls, South Dakota nästa vecka.
Source: NCAA Scoring Leaders @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: