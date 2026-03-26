Här är svenskarna som kliver in i collegeslutspelet

I natt svensk tid drar det regionala collegeslutspelet i gång i USA. Här är en genomgång av matcherna och de svenskar som kommer att vara med i kampen om en mästerskapstitel i NCAA.

Eric Nilson, Liam Valente och Filip Nordberg är tre av svenskarna som är kvar i det amerikanska collegeslutspelet i NCAA.

Den amerikanska collegehockeyn har blivit allt populärare bland svenska spelare på senare år. Den här säsongen inledde drygt 40 svenska spelare säsongen på olika skolor i NCAA. När slutspelet i natt drar i gång med regionala semifinaler finns drygt tio svenskar listade i de kvarvarande trupperna.

16 lag gör nu upp om åtta platser i de regionala finalerna som spelas nästa vecka. De fyra lag som tar sig vidare därifrån är kvalificerade för finalhelgen, den så kallade ”Frozen Four”, som i år spelas i T-Mobile Arena i Las Vegas, Vegas Golden Knights arena, 9-11 april.

Western Michigan University, ”Broncos” kallade, är regerande mästare inom collegehockeyn och en av favoriterna att gå hela vägen även i år. I laget, rankat trea inför slutspelet, finns backen Samuel Sjölund och forwarden Liam Valente som ingick i fjolårets mästarlag. Dessutom har de till den här säsongen fått sällskap av den Ottawa Senators-draftade tidigare Västerås- och Skellefteå-backen Theo Wallberg, som lämnade Ohio State University för spel med Western Michigan.

Valente, 22, med ett förflutet i Linköpings juniorverksamhet, är mål- och poängbäst bland svenskarna i NCAA httills den här säsongen med 20 mål och 35 poäng på 37 matcher.

Se hela poängligan för svenskarna i NCAA längre ned.

Matcher och svenskar i respektive lag

* Nationell ranking inom parentes

Regionala semifinaler

Michigan University (1) – Bentley University

Svenskar i Michigan:

–

Svensk i Bentley:

Lukas Swedin, mv

Minnesota-Duluth – Penn State University

Svenskar i Minnesota-Duluth:

–

Svensk i Penn State:

Kevin Reidler, mv

Vinnarna av de här båda semifinalerna möts i en regional final i Albany, New York nästa vecka.

Western Michigan University (4) – Minnesota State University

Svenskar i Western Michigan:

Samuel Sjölund, b

Theo Wallberg, b

Liam Valente, fw

Svensk i Minnesota State:

Alexander Zetterberg, fw

University of Denver – Cornell University

Svenskar i Denver:

–

Svenskar i Cornell:

–

Vinnarna av de här båda semifinalerna möts i en regional final i Loveland, Colorado nästa vecka.

Michigan State University (3) – University of Connecticut

Svenskar i Michigan State:

Melvin Strahl, mv

Eric Nilson, fw

Svensk i UConn:

Viking Gustafsson Nyberg, b

Dartmouth College – University of Wisconsin

Svenskar i Dartmouth:

–

Svenskar i Wisconsin:

–

Vinnarna av de här båda semifinalerna möts i en regional final i Worcester, Massachusetts nästa vecka.

University of North Dakota (2) – Merrimack College

Svenskar i North Dakota:

–

Svenskar i Merrimack:

Max Lundgren, mv

Nils Wallström, mv

Filip Nordberg, b

Providence College – Quinnipiac University

Svensk i Providence:

Philip Svedebäck, mv (skadad)

Svenskar i Quinnipiac:

–

Vinnarna av de här båda semifinalerna möts i en regional final i Sioux Falls, South Dakota nästa vecka.

Source: NCAA Scoring Leaders @ Elite Prospects