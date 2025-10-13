Lista: Här är alla svenska spelare på college i NCAA
Följ HockeySverige på
Google news
Vilka svenska hockeyspelare finns det på college i NCAA 2025/26? Här är hela listan med de 44 blågula spelare som är verksamma där i år.
Varje år beger sig åtskilliga svenska hockeyspelare till USA för att kombinera hockey med studier vid några av de mest välrenommerade lärosätena i landet. Inför säsongen 2025/26 var det inte mindre än 44 svenskar som tillhörde de olika skolorna som ingår i NCAA Division I. Det är faktiskt ne minskning jämfört med säsongen 2024/25 då nästan 60 svenskar fick speltid i collegehockeyn.
Här följer en genomgång av svenskarna som spelar collegehockey den här säsongen:
Arizona State University
- Joel Kjellberg – back
Bemidji State University
- Oscar Karlsson – forward/center
Bentley University
- Lukas Swedin, målvakt
Boston College
- Oskar Jellvik – vänsterforward/center
- Kristian Kostadinski – back
Boston University
- Sascha Boumedienne – back
- Malte Vass – back
Bowling Green State University
- Gustav Stjernberg – back
Canisius College
- Petter Wickström Stumer – målvakt
Clarkson University
- Oliver Moberg – högerforward
Colorado College
- Wilson Björck – vänsterforward/center
Lake Superior State University
- William Ahlrik – center
- Max Ranström – back
Long Island University
- Sixten Jennersjö – vänsterforward
Merrimack College
- Filip Nordberg – back
- Max Lundgren – målvakt
- Nils Wallström, målvakt
Miami University (Ohio)
- Casper Nässén – högerforward/vänsterforward
Michigan State University
- Melvin Strahl, målvakt
- Eric Nilson – center/högerforward
Minnesota State University (Mankato)
- Alexander Zetterberg – center
Northern Michigan University
- William Gramme – målvakt
Penn State University
- Kevin Reidler – målvakt
Providence College
- Philip Svedebäck – målvakt
RIT (Rochester Institute of Technology)
- Gustav Blom – back
Robert Morris University
- Max Wattvil – back
- Rasmus Larsson – back
RPI (Rensselaer Polytechnic Institute)
- Alfred Lindberg – center
St. Lawrence University
- Gabriel Westling – center/vänsterforward
UMass Lowell
- August Classon – back
University of Alaska–Fairbanks
- Alexander Malinowski – vänsterforward/högerforward
University of Connecticut
- Viking Gustafsson Nyberg – back
University of Massachusetts (UMass)
- Elias Zimmerman – center
- Lucas Ölvestad – back
University of Maine
- Albin Boija – målvakt
University of Minnesota
- Erik Påhlsson – center/forward
University of Nebraska–Omaha
- Marcus Broberg – back
University of Notre Dame
- Axel Kumlin – back
University of Vermont
- Axel Mangbo, målvakt
- Philip Törnqvist – back
- Sebastian Törnqvist – back
Western Michigan University
- Liam Valente – vänsterforward/center
- Samuel Sjölund – back
- Theo Wallberg – back
Källa: Eliteprospects.com
Vad är NCAA-hockey?
NCAA (National Collegiate Athletic Association) är den amerikanska organisationen som administrerar college-idrott, inklusive ishockey. Hockeyn spelas på universitetsnivå och är en av de största vägarna till professionell hockey i Nordamerika, framför allt NHL.
- NCAA är uppdelad i tre divisioner (Division I, II och III), där Division I är den högsta nivån med mest konkurrens och flest NHL-talanger.
- Majoriteten av svenska spelare som kommer till USA spelar i Division I, eftersom de vill kombinera utbildning med hög nivå av hockey.
Säsongens struktur
- Grundserien: Vanligtvis från oktober till februari/mars. Lag spelar både konferensmatcher och matcher utanför konferens.
- Konferenser: Lag delas in i geografiska och historiska konferenser, som Hockey East, NCHC, WCHA och ECAC.
- Slutspel: De bästa lagen kvalificerar sig för NCAA Tournament, ett utslagsturneringssystem som leder fram till Frozen Four – collegeversionen av Stanley Cup-finalen.
Regler och skillnader från NHL
- Spelstil: NCAA-hockey är ofta mer fysisk och taktisk än europeisk juniorhockey, men med mindre matcher än i NHL (ca 30–40 matcher per säsong).
- Ålder: Spelarna är oftast 18–24 år. Vissa internationella spelare, som svenskar, kan vara äldre när de börjar.
- Utrustning: Full NHL-standard, men isen kan vara något smalare på vissa universitet.
- Speltid: NCAA-spelare spelar kortare matcher än proffsen (t.ex. tre perioder à 20 minuter, men färre matcher totalt).
NCAA som väg till NHL
- Många NHL-spelare kommer direkt från NCAA, särskilt de som vill kombinera utbildning med utveckling.
- NHL-klubbar draftar ofta spelare som spelar i college och låter dem stanna där för att mogna.
- Det är också en populär väg för senareutvecklade spelare som inte var toppjuniorer i Europa.
Svenska spelare i NCAA
- Svenska spelare väljer ofta NCAA för att få högkvalitativ hockey och utbildning samtidigt.
- De får möjlighet att utveckla fysik och spelförståelse inför en eventuell NHL-karriär.
- Som vi såg i din lista finns svenska spelare i många olika skolor och konferenser, både forwards, backar och målvakter.
- Nya regler från NCAA gör nu det möjligt för spelare som har spelat professionellt i Europa eller juniorhockey i Kanada (CHL) att representera skolor i NCAA, vilket tidigare ofta hindrat spelare som spelat proffshockey från att behålla sin college-tillgänglighet.
– Detta innebär att fler erfarna internationella spelare kan ansluta till NCAA-lagen.
– Reglerna kräver fortfarande att spelaren inte fått ersättning som bryter mot NCAA:s amatörregler på ett sätt som diskvalificerar dem helt.
Fördelar med NCAA
- Kombination av högklassig hockey och collegeutbildning.
- Tid att utvecklas fysiskt och mentalt innan proffslivet.
- Starkt nätverk: många NHL-klubbar scoutar kontinuerligt NCAA.
- Spelarna bor ofta på campus, vilket skapar stark laggemenskap.
Nackdelar
- Kortare säsong innebär färre matcher än i juniors eller europeiska ligor.
- Kraven på balans mellan studier och hockey kan vara tuffa.
- Många spelare får stipendium som täcker kostnader för utbildning, boende och etc. men någon lön att tala om är det inte för de flesta av spelarna.
Den här artikeln handlar om: