Vilka svenska hockeyspelare finns det på college i NCAA 2025/26? Här är hela listan med de 44 blågula spelare som är verksamma där i år.

Varje år beger sig åtskilliga svenska hockeyspelare till USA för att kombinera hockey med studier vid några av de mest välrenommerade lärosätena i landet. Inför säsongen 2025/26 var det inte mindre än 44 svenskar som tillhörde de olika skolorna som ingår i NCAA Division I. Det är faktiskt ne minskning jämfört med säsongen 2024/25 då nästan 60 svenskar fick speltid i collegehockeyn.

Här följer en genomgång av svenskarna som spelar collegehockey den här säsongen:

Arizona State University

Joel Kjellberg – back

Bemidji State University

Oscar Karlsson – forward/center

Bentley University

Lukas Swedin, målvakt

Boston College

Oskar Jellvik – vänsterforward/center

Kristian Kostadinski – back

Boston University

Bowling Green State University

Gustav Stjernberg – back

Canisius College

Petter Wickström Stumer – målvakt

Clarkson University

Oliver Moberg – högerforward

Colorado College

Lake Superior State University

William Ahlrik – center

Max Ranström – back

Long Island University

Sixten Jennersjö – vänsterforward

Merrimack College

Filip Nordberg – back

Max Lundgren – målvakt

Nils Wallström, målvakt

Miami University (Ohio)

Casper Nässén – högerforward/vänsterforward

Michigan State University

Minnesota State University (Mankato)

Alexander Zetterberg – center

Northern Michigan University

William Gramme – målvakt

Penn State University

Kevin Reidler – målvakt

Providence College

Philip Svedebäck – målvakt

RIT (Rochester Institute of Technology)

Gustav Blom – back

Robert Morris University

Max Wattvil – back

Rasmus Larsson – back

RPI (Rensselaer Polytechnic Institute)

Alfred Lindberg – center

St. Lawrence University

Gabriel Westling – center/vänsterforward

UMass Lowell

August Classon – back

University of Alaska–Fairbanks

Alexander Malinowski – vänsterforward/högerforward

University of Connecticut

Viking Gustafsson Nyberg – back

University of Massachusetts (UMass)

Elias Zimmerman – center

Lucas Ölvestad – back

University of Maine

Albin Boija – målvakt

University of Minnesota

Erik Påhlsson – center/forward

University of Nebraska–Omaha

Marcus Broberg – back

University of Notre Dame

Axel Kumlin – back

University of Vermont

Axel Mangbo, målvakt

Philip Törnqvist – back

Sebastian Törnqvist – back

Western Michigan University

Liam Valente – vänsterforward/center

Samuel Sjölund – back

Theo Wallberg – back

Källa: Eliteprospects.com

Vad är NCAA-hockey?

NCAA (National Collegiate Athletic Association) är den amerikanska organisationen som administrerar college-idrott, inklusive ishockey. Hockeyn spelas på universitetsnivå och är en av de största vägarna till professionell hockey i Nordamerika, framför allt NHL.

NCAA är uppdelad i tre divisioner (Division I, II och III), där Division I är den högsta nivån med mest konkurrens och flest NHL-talanger.

Majoriteten av svenska spelare som kommer till USA spelar i Division I, eftersom de vill kombinera utbildning med hög nivå av hockey.

Säsongens struktur

Grundserien: Vanligtvis från oktober till februari/mars. Lag spelar både konferensmatcher och matcher utanför konferens.

Vanligtvis från oktober till februari/mars. Lag spelar både konferensmatcher och matcher utanför konferens. Konferenser: Lag delas in i geografiska och historiska konferenser, som Hockey East, NCHC, WCHA och ECAC.

Lag delas in i geografiska och historiska konferenser, som Hockey East, NCHC, WCHA och ECAC. Slutspel: De bästa lagen kvalificerar sig för NCAA Tournament, ett utslagsturneringssystem som leder fram till Frozen Four – collegeversionen av Stanley Cup-finalen.

Regler och skillnader från NHL

Spelstil: NCAA-hockey är ofta mer fysisk och taktisk än europeisk juniorhockey, men med mindre matcher än i NHL (ca 30–40 matcher per säsong).

NCAA-hockey är ofta mer fysisk och taktisk än europeisk juniorhockey, men med mindre matcher än i NHL (ca 30–40 matcher per säsong). Ålder: Spelarna är oftast 18–24 år. Vissa internationella spelare, som svenskar, kan vara äldre när de börjar.

Spelarna är oftast 18–24 år. Vissa internationella spelare, som svenskar, kan vara äldre när de börjar. Utrustning: Full NHL-standard, men isen kan vara något smalare på vissa universitet.

Full NHL-standard, men isen kan vara något smalare på vissa universitet. Speltid: NCAA-spelare spelar kortare matcher än proffsen (t.ex. tre perioder à 20 minuter, men färre matcher totalt).

NCAA som väg till NHL

Många NHL-spelare kommer direkt från NCAA, särskilt de som vill kombinera utbildning med utveckling.

NHL-klubbar draftar ofta spelare som spelar i college och låter dem stanna där för att mogna.

Det är också en populär väg för senareutvecklade spelare som inte var toppjuniorer i Europa.

Svenska spelare i NCAA

Svenska spelare väljer ofta NCAA för att få högkvalitativ hockey och utbildning samtidigt .

. De får möjlighet att utveckla fysik och spelförståelse inför en eventuell NHL-karriär.

Som vi såg i din lista finns svenska spelare i många olika skolor och konferenser , både forwards, backar och målvakter.

, både forwards, backar och målvakter. Nya regler från NCAA gör nu det möjligt för spelare som har spelat professionellt i Europa eller juniorhockey i Kanada (CHL) att representera skolor i NCAA, vilket tidigare ofta hindrat spelare som spelat proffshockey från att behålla sin college-tillgänglighet.

– Detta innebär att fler erfarna internationella spelare kan ansluta till NCAA-lagen.

– Reglerna kräver fortfarande att spelaren inte fått ersättning som bryter mot NCAA:s amatörregler på ett sätt som diskvalificerar dem helt.

Fördelar med NCAA

Kombination av högklassig hockey och collegeutbildning .

. Tid att utvecklas fysiskt och mentalt innan proffslivet.

Starkt nätverk: många NHL-klubbar scoutar kontinuerligt NCAA.

Spelarna bor ofta på campus, vilket skapar stark laggemenskap.

Nackdelar