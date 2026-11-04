Svensk mardröm - kördes över i natt

Pelle Ytfeldt gjorde ett av Sveriges mål i förlusten. Foto: Bildbyrån.

Det svenska U17-landslaget är just nu i Kanada för sitt första "mästerskap": "World U17- Hockey Challenge". En turnering som ofta brukar benämnas som inofficiella U17-VM. Det är den första riktigt stora landslagsturneringen som en ny kull spelar.

U17-landslaget krossade Finland med 9-2 i genrepet inför turneringen och vann sedan också premiären mot Tjeckien med 3-2 efter straffar. Men i nattens match mot ett av de två kanadensiska lagen som deltar, Kanada Vit, blev det storförlust för svensk del. Kanada vann med hela 7-2.

Det stod 1-1 under ett par minuter i första perioden men i övrigt var det en kanadensisk överkörning, i alla fall målmässigt. Redan efter första perioden ledde man med 4-1. Efter två perioder stod det 6-1. Sen fick Sverige i alla fall med sig 1-1 i slutperioden. Leksands Pelle Ytfeldt och Djurgårdens Sven Zetterberg gjorde de svenska målen i storförlusten.

Eftersom Tjeckien tidigare i turneringen vann mot Kanada Vit slutade Sverige sist i gruppen, med två poäng på två matcher. De får därmed möta det andra kanadensiska landslaget, Kanada Röd, i kvartsfinal. Kanada Röd föll stort mot det finska lag som Sverige körde över i träningsmatchen, men besegrade sedan USA som i sin tur slog Finland med osannolika 13-1.

Kvartsfinalen spelas under torsdagskvällen eller torsdagsnatten svensk tid.