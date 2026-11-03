Svensk seger i premiären – efter straffdrama

Viking Simon stod för ett av Sveriges mål mot Tjeckien.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Under sena måndagskvällen, svensk tid, inledde det svenska U17-landslaget turneringen U17 World Challenge i Kanada i en turnering som brukar kallas för det "inofficiella U17-VM".

Sverige fick en vinnande start på årets turnering, då man lyckades straffbesegra Tjeckien med 3–2 i premiären.

Sverige hamnade i ett tidigt 0–1-underläge i matchen, då Matyas Michalek gav Tjeckien ledningen efter blott två och en halv minuts spel. Isak Alvudd (HV71) såg emellertid till att kvittera matchen halvvägs genom öppningsakten och i den andra perioden ordnade Viking Simon (AIK) en svensk 2–1-ledning i powerplay.

Otto Berggren räddade fyra av fem straffar

Resultatet stod sig halvvägs in i den tredje perioden, innan Tjeckien lyckades kvittera i powerplay via Matej Balvin. Sverige skulle dock dra det längre strået i matchen, som efter en mållös förlängning gick vidare till straffar där Otto Berggren (Frölunda) räddade fyra av fem straffar, totalt 31 av 33 skott i matchen, medan Ludvig Langermo Neuman (Djurgården) och Joakim Dahl (Brynäs) blev målskyttar för Sverige i straffläggningen.

Turneringen fortsätter med en avslutande gruppspelsmatch mot Kanada vit under natten till onsdag, svensk tid, och därefter väntar slutspel.





Sverige U17 – Tjeckien U17 3–2 e. str

Sverige: Isak Alvudd, Viking Simon.

Tjeckien: Matyas Michalek, Matej Balvin.