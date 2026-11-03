Internationell Juniorhockey

Svensk seger i premiären – efter straffdrama

Publicerad 03 november 2026 08:55
Rasmus Kågström
Rasmus Kågström
Redaktör
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Det svenska U17-landslaget fick en segrande start på U17 World Challenge i Kanada. Under sena måndagskvällen vann Sverige mot Tjeckien med 3–2 efter straffar.

Viking Simon stod för ett av Sveriges mål mot Tjeckien.
Viking Simon stod för ett av Sveriges mål mot Tjeckien.
Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Under sena måndagskvällen, svensk tid, inledde det svenska U17-landslaget turneringen U17 World Challenge i Kanada i en turnering som brukar kallas för det "inofficiella U17-VM".

Sverige fick en vinnande start på årets turnering, då man lyckades straffbesegra Tjeckien med 3–2 i premiären.

Sverige hamnade i ett tidigt 0–1-underläge i matchen, då Matyas Michalek gav Tjeckien ledningen efter blott två och en halv minuts spel. Isak Alvudd (HV71) såg emellertid till att kvittera matchen halvvägs genom öppningsakten och i den andra perioden ordnade Viking Simon (AIK) en svensk 2–1-ledning i powerplay.

Otto Berggren räddade fyra av fem straffar

Resultatet stod sig halvvägs in i den tredje perioden, innan Tjeckien lyckades kvittera i powerplay via Matej Balvin. Sverige skulle dock dra det längre strået i matchen, som efter en mållös förlängning gick vidare till straffar där Otto Berggren (Frölunda) räddade fyra av fem straffar, totalt 31 av 33 skott i matchen, medan Ludvig Langermo Neuman (Djurgården) och Joakim Dahl (Brynäs) blev målskyttar för Sverige i straffläggningen.

Turneringen fortsätter med en avslutande gruppspelsmatch mot Kanada vit under natten till onsdag, svensk tid, och därefter väntar slutspel.

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Sverige U17 – Tjeckien U17 3–2 e. str
Sverige: Isak Alvudd, Viking Simon.
Tjeckien: Matyas Michalek, Matej Balvin.

Den här artikeln handlar om:

Viking SimonSverige – landslaget Tre KronorManne HolmkvistIsak AlvuddLudvig Langermo NeumanJoakim Dahl