Småkronorna tog sin andra raka seger i Hlinka Gretzky Cup när USA besegrades under tisdagseftermiddagen. Efter två trevande perioder hittade Sverige fotfästet i den sista, där man vände 2–3 till seger med 5–3.

Småkronorna besegrade USA. Foto: Jacob Smeds

TRENCIN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Småkronorna har fått en smakstart på storturneringen för U18-landslag, Hlinka Gretzky Cup. 10-0 mot Tyskland igår följdes upp av 5-3 mot USA idag.

Trots ett par lovande inledande byten av Småkronorna var det USA som öppnade målskyttet. Amerikanerna tog ledningen redan efter två minuter och hade bud på mer kort därefter, men Douglas Nilsson stod för ett par fina räddningar och kunde hålla Sverige kvar i matchen.

Småkronorna red ut stormen efter USA:s inledande övertag och klarade bland annat av ett boxplay efter drygt åtta minuter. Kedjan med Marcus Nordmark, Oscar Holmertz och Bosse Meijer hotade vid flera tillfällen, men stolparna räddade USA från en kvittering.

Efter 14.48 hamnade Sverige på nytt i utvisningsbåset. USA utnyttjade sitt powerplay och utökade ledningen till 2–0 efter fina dribblingar av Levi Harper. Resultatet stod sig perioden ut och Småkronorna gick till paus med ett tvåmålsunderläge efter den första perioden.

Vände 1-3 till 5-3

I början av andra perioden fick Sverige chansen i powerplay, vilket gav utdelning. Nils Bartholdsson spelade fram Marcus Nordmark som pricksköt reduceringen till 1–2. Glädjen blev dock kortvarig. Bara två minuter senare återställde USA sin tvåmålsledning, även det i numerärt överläge.

Till slut blev det Sveriges tur att göra mål i powerplay. Efter bra press hittade Elton Hermansson fram till Bosse Meijer, som sköt direkt från slottet. Reduceringen till 3–2 kom med tre minuter kvar av den andra perioden.

Småkronorna öppnade tredje perioden piggt och det märktes att laget bestämt sig för att vända matchbilden. Efter åtta minuter kom det efterlängtade kvitteringsmålet. Malte Gustafsson sköt ett lågt handledsskott från sin backplats som smet in vid benskyddet på Kaenan Smith i det amerikanska målet.

Kort därefter kom ledningsmålet för Sverige och vändningen var ett faktum. Mikael Kim höll sig framme och tryckte in en puck som studsat i sargen bakom det amerikanska målet. Svängningen i momentum var tydlig och bara en minut senare kunde Elton Hermansson göra 5–3. Sverige höll sedan undan trots tung press från USA. Därmed inleder Småkronorna Hlinka Gretzky Cup med två raka segrar.

Douglas Nilsson vaktade det svenska målet och stod för 41 räddningar på 44 skott. Axel Elofsson utsågs till Sveriges bästa spelare i matchen.

I morgon väntar hemmanationen Slovakien i Pavol Demitra Ice Stadium i Trenčín.

Svenska målskyttar: Marcus Nordmark, Bosse Meijer, Malte Gustafsson, Mikael Kim och Elton Hermansson