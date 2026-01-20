Debuterar i landslaget – till VM-genrepet
En turnering återstår innan Småkronorna kliver in i U18-VM i april. Nu har Johan Rosén tagit ut sitt lag, där Timrås William Sörbrand tar sig in som debutant.
– Han har varit stark under senaste delen av säsongen, säger förbundskaptenen.
En femnationsturnering i Schweiz väntar för Småkronorna under första veckan i februari. Nu har förbundskapten Johan Rosén tagit ut laget som ska visa upp sig, och säkra sina platser till U18-VM i april.
Ett fåtal ändringar görs från laget som tog brons i World Junior A Challenge med en 5–1-seger mot Kanada Öst i mitten av december. En av dessa är att Timrå-talangen William Sörbrand kliver in i landslagsmiljön för första gången. Detta efter en höst med imponerande spel i U20, samt SHL-debut så sent som 28 december.
I övrigt kommer Kevin Törnblom in istället för Douglas Nilsson, på målvaktssidan. Ola Palme in på backplats, samt Wiggo Sörensson bland forwards.
– Det ger en extra krydda till veckan, att det här är sista samlingen innan vi ska ut en VM-trupp under våren. Vi har hittills haft en väldigt bra säsong, med flera framskjutna placeringar i turneringarna. Grunden är på plats, nu ska vi jobba på att spetsa till oss ytterligare och ge spelarna värdefulla insikter inför avslutningen på klubblagssäsongen. Vi har med oss en debutant i William Sörbrand, som har varit stark under senaste delen av säsongen, säger Johan Rosén i pressmeddelandet.
Småkronorna ställs mot Tjeckien, Schweiz, USA och Finland i detta VM-genrep.
Truppen
Målvakter
1 Kevin Törnblom, Örebro HK
35 Viggo Tamm, Leksands IF
Backar
2 Axel Elofsson, Örebro HK
4 Malte Gustafsson, HV71
5 Hjalmar Cilthe, Frölunda HC
6 Samuel Eriksson, Färjestad BK
7 Måns Gudmundsson, Färjestad BK
8 Ola Palme, Växjö Lakers HC
26 Vilgot Lidén, Leksands IF
Forwards
11 Alexander Command, Örebro HK
12 Marcus Nordmark, Djurgårdens IF
14 Nils Bartholdsson, Rögle BK
17 Elton Hermansson, MoDo Hockey
18 Adam Andersson, Leksands IF
19 William Sörbrand, Timrå IK
20 Mikael Kim, Rögle BK
21 Ludvig Andersson, Örebro HK
22 Wiggo Sörensson, Boro/Vetlanda HC
23 Bosse Meijer, Frölunda HC
24 Hampus Zirath, Djurgårdens IF
25 Max Isaksson, Växjö Lakers HC
29 Olle Karlsson, Växjö Lakers HC
