Sent jubel för Juniorkronorna – vann efter vändning

Frölunda-fostrade Viktor Nörringer och Karl Sterner såg till att Juniorkronorna inleder landslagssäsongen med en seger.

Med bara minuter kvar satte de varsitt mål för att säkra segern för Sverige.

Karl Sterner i landslagsdräkten 2022.

Foto: Bildbyrån

Juniorkronorna spelar träningsmatcher i Tjeckien inför JVM i vinter. På schemat under veckan är fyra matcher på lika många dagar och den första i raden gick av stapeln på torsdagseftermiddagen.

Matchen mot Schweiz på torsdagen började tufft för blågul del. Med cirka kvarten spelad gjorde Daniil Ustinkov första målet i matchen för Schweiz del.

Men i powerplay såg Luleå-talangen Jakob Ihs Wozniak till att kvittera, detta i periodens sista minut.

Frölunda-fostrad duon bakom avgörandet

Sedan var det mållöst i nästan två hela perioder, tills Karl Sterner lyckades få in ledningsmålet till 2–1 Sverige med tre minuter kvar. I tom bur lyckades följaktligen Viktor Nörringer sätta slutresultatet 3–1 för Sverige, som tog landslagssäsongens första seger. Noterbart är alltså att både Viktor Nörringer och Karl Sterner är fostrade i Frölundas juniorlag, men ingen är kvar i föreningen.

På fredagen 18.30 möter Sverige Finland och på lördag 15.00 väntar match mot Slovakien. Den avslutande matchen mot hemmanationen Tjeckien spelas på söndag 16.00.