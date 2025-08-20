Prenumerera

Scoutrapport Hlinka: ”Han är väldigt nära Max Friberg”

Jacob Smeds

Efter Hlinka Gretzky Cup har Hockeysverige.se:s juniorskribent Jacob Smeds gått igenom hela den svenska truppen – spelare för spelare. Detta är den fjärde och avslutande delen i artikelserien. 
Under säsongen kommer fler spelare få chansen i Småkronorna. Här på Hockeysverige.se fortsätter bevakningen av de hetaste talangerna.

Nedan hittar du de tre första delarna i serien.
Scoutrapport del ett.
Scoutrapport del två.
Scoutrapport del tre.

