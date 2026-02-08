Team 17 lämnar USA med en turneringsvinst i bagaget.

Sverige vinner den avgörande matchen mot USA med 3-2 efter två mål av MoDo-talangen Milan Sundström.

Thomas Paananen och Milan Sundström fick fira efter turneringsvinsten i USA. Foto: Bildbyrån

Team 17 har varit i Plymouth, USA under veckan för att spela en femnationsturnering. Sverige inledde med en 5-3-vinst mot Finland men åkte sedan på en 6-2-förlust mot Tjeckien innan det blev en 4-2-vinst mot Schweiz. Under natten mellan lördag och söndag skulle den sista matchen i turneringen spelas där Sverige ställdes mot USA, som var obesegrade i turneringen. Sverige hade fortsatt chansen på turneringssegern eftersom att Tjeckien förlorade mot Schweiz och vid en vinst mot USA efter ordinarie tid skulle Team 17 vinna turneringen.

Sverige fick också bästa tänkbara start på nattens avgörande match. MoDo-löftet Milan Sundström spräckte nollan redan efter drygt en minuts spel sedan Olle Törnqvist (Örebro) stått för assisten. Strax därefter fick USA däremot spela i powerplay och kunde också kvittera matchen. 1-1 inför andra perioden och där tog USA ledningen via ett friläge.

Milan Sundström låg bakom allt för Team 17

I tredje perioden reste sig dock Team 17 och vände på steken. Powerplay kom att bli avgörande där Sverige gjorde både 2-2 och 3-2. Först var det återigen Milan Sundström som klev fram och satte kvitteringen för hans andra mål i matchen och fjärde mål i turneringen. Wille Andersson Jöhnk (Färjestad) och Wiggo Forsberg (Frölunda) noterades för passningspoängen till Sundströms andra mål. Bara minuter senare var det dags igen. Nytt PP-spel och nytt mål. Den här gången var det Wiggo Forsberg som blev målskytt sedan Douglas Johnsson (Skellefteå) och Milan Sundström stått för assisten.

USA jagade en kvittering men den svenska målvakten Markus Brodén (Malmö) stod för en stark insats i kassen. USA vann skotten med 30-18 men Brodén räddade 28 skott för att se till att Sverige kunde vinna matchen med 3-2. Den stora hjälten blev dock Milan Sundström som alltså gjorde 2+1 i matchen och låg bakom alla tre målen. Han säkrade därmed även poängligasegern i turneringen med 4+2 för sex poäng på de fyra matcherna i USA.

Sverige – USA 3–2 (1-1,0-1,2-0)

Sverige: Milan Sundström 2, Wiggo Forsberg.

USA: Rocco Pelosi, Braden Horton.

Den svenska Team 17-truppen

Målvakter

1 Fabian Salasca Nääs, IF Björklöven

30 Markus Brodén, IF Malmö Redhawks

Backar

2 Yelverton Lindberg Steén, Växjö Lakers HC

5 Theo Berggren, Bofors IK Karlskoga

6 Wilmer Bergström, Växjö Lakers HC

7 Douglas Johnsson, Skellefteå AIK

8 Olle Törnqvist, Örebro HK

9 Isac Pagels, IF Malmö Redhawks

20 Tom Bjurman, Färjestad BK

Forwards

10 Olle Zetterstedt, Frölunda HC

11 Wiggo Forsberg, Frölunda HC

12 Wille Andersson Jöhnk, Färjestad BK

14 Milan Sundström, MoDo Hockey

15 Vilgot Nygren, Färjestad BK

16 Benjamin Nyström, Luleå HF

19 Loui Karlsson, Leksands IF

21 Olle Willén, Karlskrona HK

22 Ludvig Vestman, Skellefteå AIK

24 Noel Nord, Leksands IF

26 Oscar Blom, Färjestad BK

27 Sigge Larsson, IF Malmö Redhawks

29 Charlie Kalldin, Frölunda HC

Source: Sweden U17 (all) @ Elite Prospects