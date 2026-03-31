MoDo-legendarens son rankas högt – inför draften 2027

Milan Sundström fick som första spelare exceptionell status i svensk juniorhockey. Nu rankas MoDo-talangen högt inför NHL-draften 2027 när The Athletics Scott Wheeler listar de bästa spelarna i kommande års draftkull.

– Det är tidigt, men för mig ser han ut som en riktig toppspelare, skriver Wheeler om 16-åringen.

Det är för det mesta fullt fokus på talangerna som ska väljas i sommarens NHL-draft i Buffalo.

Men The Athletics draftguru Scott Wheeler tittar redan nu på talangerna födda 2009 inför draften 2027. Där rankar han MoDos center Milan Sundström som fjärde spelare på en nypublicerad lista.

Sonen till MoDo-legendaren Niklas Sundström har gjort stor succé i både den inhemska juniorhockey och det svenska U17-landslaget den här säsongen. Efter nyår blev han tillsammans med Skellefteås backtalang Douglas Johnsson den första svenska talangen att tilldelas exceptionell status. Det innebär att han som 16-åring kunde kliva in och spela U20-hockey under andra halvan av säsongen.

”Sundström är en driven och talangfull center med proffsstorlek som har imponerat som den främsta spelaren i Sveriges U17-landslag i år. Han har redan gjort flera starka internationella framträdanden och har producerat i snitt ett mål per match som 16-åring på U20-nivå”, skriver Scott Wheeler om Sundström.

Efter att ha tagit klivet upp i MoDos U20-lag svarade Sundström för tolv mål och totalt 20 poäng på tolv matcher. I slutspelet adderade han ytterligare åtta poäng (1+7) på fem matcher innan MoDo blev utslaget av Djurgården. I U17-landslaget är han kullens näst bästa poängplockare efter Leksands Loui Karlsson med 22 poäng (10+12) på 15 matcher.

”[Sundström] är en kraftfull nord-syd-åkare som kan driva spelet framåt, vinna sina åkvägar och transportera puck. Samtidigt kan han göra mål från kanten i powerplay, visar upp en-mot-en-egenskaper och spelar med lugn och kontroll med pucken. Det är tidigt än, men för mig ser han ut som en riktig toppspelare”, skriver Wheeler.

Det kanadensiska backlöftet Landon DuPont toppar rankningen efter en säsong där han som 16-åring gjort +60 poäng för Everett Silvertips i juniorligan WHL. Tvåa är QMJHL-forwarden Alexis Joseph från Saint John Sea Dogs och trea ryske forwarden Nazar Privalov från CSKA Moskva.

Ytterligare en svensk finns med på Wheelers topp 25-lista. Detta i form av Frölundas forward Bosse Meijer, rankad som 16:e spelare.

