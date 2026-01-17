Megafiaskot: Finland åker ur JVM – får spela B-VM

Samma dag som Sverige spelar semifinal i damernas JVM mot USA får Finland resa hem med mössan i hand.

Landslaget åker ur JVM – efter förlust mot Ungern.

Nästa år får Finland spela B-VM på U18-nivå.

Finland åker ur U18-VM.

Foto: Skärmdump från SVT. (Obs. Bild från förra JVM)

På lördagskvällen spelar Sverige semifinal i JVM mot USA. Men tidigare under dagen har Finland stått för en katastrofal insats – som skickat dem till B-VM.

De blir alltså degraderade från JVM efter att ha förlorat ödesmatchen mot Ungern. Eftersom att båda lagen slutade sist i respektive grupp, väntade ett avgörande möte mellan länderna.

Förlorade efter stor dramatik

Det blev sannerligen dramatik.

Efter två perioder stod det 4–3 till Ungern, efter att initiativet bytt hand flera gånger. Men det var i den sista akten som det syntes att det var juniorhockey på riktigt.

Finland gick ut med hård press och kvitterade genom Julia Kuhta innan Ungern gjorde både femman och sexan. Senja Siivonen reducerade sedan till 6–5 med 2.05 kvar.

Dessvärre för vårt grannland blev forceringen inget vidare – utan det kom i stället ett avgörande från Petra Polonyi som satte pucken i öppen bur.

Nu spelar alltså Finland B-VM framöver på JVM-nivå. Ett Finland som varit överlägset Sverige de senaste åren i damhockeyn.