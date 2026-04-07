Nästa Eriksson i blågult – här är Juniorkronornas trupp

Med en turneringsseger färskt i minnet intar Juniorkronorna Kungsbacka. Då tar Färjestads Elias Eriksson plats i Magnus Hävelids trupp.

Tidigare under säsongen blev Elias Eriksson den femte i släkte att dra på sig Färjestad-tröjan i SHL. Nu har den 19-årige kusinen till Olle och Joel Eriksson Ek även belönats med en landslagsuttagning.

Juniorkronorna samlas för en hemmaturnering i Kungsbacka 13-19 april och förbundskapten Magnus Hävelid har nu tagit ut den trupp som ska bygga vidare på segern i februaris femnationsturnering i Finland.

– Jag och mina coachkollegor har sett väldigt många U20 matcher under februari och mars, då vi vill få en överblick över så många spelare som möjligt inför nästa års JVM, säger Magnus Hävelid i pressmeddelandet och fortsätter.

– Vi har en del spelare i den här truppen som redan spelar seniorhockey, och ytterligare ett antal som verkligen knackar på dörren och kommer ha möjlighet att ta steget i början av nästa säsong. Nu ser vi fram emot en utvecklande och inspirerande vecka tillsammans i Kungsbacka. Vi vann turneringen i Finland i februari och vill gärna vinna igen på hemmaplan.

På målvaktssidan ersätter Måns Goos Hugo Severgårdh, medan Färhammar, Funck, Håkansson och Bröngel-Larsson alla tillkommer bland backarna. Theo Stockselius och Loke Krantz kliver in som nya spelare, jämfört med senaste samlingen, precis som Elias Eriksson.

Eriksson gjorde tre matcher med U16-landslaget 2022, men har sedan dess inte dragit på sig en blågul tröja.

Den svenska truppen

Målvakter

Isak Sörqvist, Luleå HF

Måns Goos, Färjestad

Backar

Hugo Hallin, MoDo Hockey

Felix Färhammar, Örebro HK

Linus Funck, London Knights

Aron Dahlqvist, Brynäs IF

Rocky Langvardt, Leksands IF

Tim Thomsson, Mora IK

William Håkansson, Luleå HF

Axel Bröngel-Larsson, Frölunda

Forwards

Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks

Milton Carpenhammar, Linköping HC

Elias Eriksson, Färjestad BK

Sid Boije, AIK

Kalle Hemström, IF Malmö Redhawks

Theo Stockselius, Djurgårdens IF

Linus Debou Rudslätt, Skellefteå AIK

Loke Krantz, Linköping HC

David Lövgren, Luleå HF

Viktor Klingsell, Skellefteå AIK

Liam Elofsson, Frölunda HC

Philip Hemmyr, IF Björklöven

Leo Sundqvist, Brynäs IF







