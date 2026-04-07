Prenumerera

Logga in

Nästa Eriksson i blågult – här är Juniorkronornas trupp

Author image
Simon Eld
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Med en turneringsseger färskt i minnet intar Juniorkronorna Kungsbacka. Då tar Färjestads Elias Eriksson plats i Magnus Hävelids trupp.

Elias Eriksson, nu uttagen i Juniorkronorna, gör sin första landskamp sedan U16-åldern. Foto: Bildbyrån (montage).

Tidigare under säsongen blev Elias Eriksson den femte i släkte att dra på sig Färjestad-tröjan i SHL. Nu har den 19-årige kusinen till Olle och Joel Eriksson Ek även belönats med en landslagsuttagning.

Juniorkronorna samlas för en hemmaturnering i Kungsbacka 13-19 april och förbundskapten Magnus Hävelid har nu tagit ut den trupp som ska bygga vidare på segern i februaris femnationsturnering i Finland.

– Jag och mina coachkollegor har sett väldigt många U20 matcher under februari och mars, då vi vill få en överblick över så många spelare som möjligt inför nästa års JVM, säger Magnus Hävelid i pressmeddelandet och fortsätter.
– Vi har en del spelare i den här truppen som redan spelar seniorhockey, och ytterligare ett antal som verkligen knackar på dörren och kommer ha möjlighet att ta steget i början av nästa säsong. Nu ser vi fram emot en utvecklande och inspirerande vecka tillsammans i Kungsbacka. Vi vann turneringen i Finland i februari och vill gärna vinna igen på hemmaplan.

På målvaktssidan ersätter Måns Goos Hugo Severgårdh, medan Färhammar, Funck, Håkansson och Bröngel-Larsson alla tillkommer bland backarna. Theo Stockselius och Loke Krantz kliver in som nya spelare, jämfört med senaste samlingen, precis som Elias Eriksson.

Eriksson gjorde tre matcher med U16-landslaget 2022, men har sedan dess inte dragit på sig en blågul tröja.

Den svenska truppen  

Målvakter  
Isak Sörqvist, Luleå HF  
Måns Goos, Färjestad

Backar  
Hugo Hallin, MoDo Hockey  
Felix Färhammar, Örebro HK
Linus Funck, London Knights
Aron Dahlqvist, Brynäs IF  
Rocky Langvardt, Leksands IF  
Tim Thomsson, Mora IK  
William Håkansson, Luleå HF
Axel Bröngel-Larsson, Frölunda

Forwards  
Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks  
Milton Carpenhammar, Linköping HC  
Elias Eriksson, Färjestad BK
Sid Boije, AIK  
Kalle Hemström, IF Malmö Redhawks  
Theo Stockselius, Djurgårdens IF
Linus Debou Rudslätt, Skellefteå AIK  
Loke Krantz, Linköping HC
David Lövgren, Luleå HF  
Viktor Klingsell, Skellefteå AIK  
Liam Elofsson, Frölunda HC  
Philip Hemmyr, IF Björklöven  
Leo Sundqvist, Brynäs IF 



Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen