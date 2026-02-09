Juniorkronorna med turneringsseger – efter målvaktens jättematch
Team 19 vinner turneringen i Finland.
Turneringssegern säkrades efter en 2-1-vinst efter straffar mot Finland där målvakten Isak Sörqvist storspelade för Juniorkronorna.
Under förra veckan kickstartade Juniorkronorna resan mot nästa års JVM. En U19-trupp med spelare födda 2007 samlades för att spela femnationsturnering i Finland. Där inledde Sverige med två raka vinster, 8-1 mot Tyskland och 6-1 mot Schweiz, innan det blev förlust mot Tjeckien med 3-1 under lördagen.
Därmed väntade en avgörande match om turneringssegern under söndagen mot värdnationen Finland. Juniorkronorna och de finska juniorlejonen låg på samma poäng inför matchen och vinnaren skulle också ta hem hela turneringen.
Det blev tajt och tufft, precis som väntat när Sverige och Finland möts. Finland hade ett visst övertag spelmässigt men det var Juniorkronorna som tog ledningen i andra perioden. AIK-talangen Sid Boije satte 1-0 till Sverige sedan HV71:s Noel Skarby och Lulåes Oliwer Sjöström (utlånad till Björklöven) som stod för assisten.
Noel Skarby straffhjälte för Juniorkronorna
I tredje perioden tog Finland över matchen helt och hållet i jakten på en kvittering. 1-1 kom också sedan Finland tagit ut målvakten och lyckades kvittera med bara 1:42 minuter kvar att spela.
Det skulle därför krävas både förlängning och sedermera även straffläggning för att skilja lagen åt. Väl där var det Noel Skarby som klev fram två gånger om. Skarby gjorde två mål i straffläggning, först under de ordinarie straffarna och sedan satte han även den avgörande sudden-straffen, för att säkra 2-1-vinsten för Sverige. Med sitt andra straffmål sköt Noel Skarby också turneringsvinsten till Juniorkronorna.
Stor matchhjälte var annars Luleås målvaktslöfte Isak Sörqvist. Han räddade 36 av 37 skott under ordinarie tid samt förlängning och följde sedan upp det med att stoppa fem av sex straffar. Trots att Finland vann skotten med 37-20 var det Sörqvist som såg till att Sverige ändå kunna vinna matchen med 2-1.
Juniorkronorna, ledda av Magnus Hävelid, fortsätter alltså att vara framgångsrika efter JVM-guldet och vann nu alltså även femnationsturneringen i Finland.
Finland – Sverige 1–2 SO (0-0,0-1,1-0,0-0,0-1)
Finland: Aapo Katavisto.
Sverige: Sid Boije, Noel Skarby (avgörande straff).
Den svenska U19-truppen
Målvakter
Hugo Severgårdh, Djurgårdens IF
Isak Sörqvist, Luleå HF
Backar
Aron Dahlqvist, Brynäs IF
Hugo Hallin, MoDo Hockey
Theodor Hallquisth, Örebro HK
Victor Hedin Raftheim, Brynäs IF
Rocky Langvardt, Leksands IF
Oliwer Sjöström, Luleå HF
Tim Thomsson, Mora IK
Joe Wahlund, Färjestad BK
Forwards
Edwin Annerstedt, Timrå IK
Sid Boije, AIK
Milton Carpenhammar, Linköping HC
Linus Debou Rudslätt, Skellefteå AIK
Arvid Drott, Djurgårdens IF
Liam Elofsson, Frölunda HC
Philip Hemmyr, IF Björklöven
Kalle Hemström, IF Malmö Redhawks
Gustav Hillström, Brynäs IF
Viktor Klingsell, Skellefteå AIK
David Lövgren, Luleå HF
Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks
Noel Skarby, HV71
Leo Sundqvist, Brynäs IF
