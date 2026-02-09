Team 19 vinner turneringen i Finland.

Turneringssegern säkrades efter en 2-1-vinst efter straffar mot Finland där målvakten Isak Sörqvist storspelade för Juniorkronorna.

Isak Sörqvist blev hjälte för Magnus Hävelids juniorkronor. Foto: Bildbyrån

Under förra veckan kickstartade Juniorkronorna resan mot nästa års JVM. En U19-trupp med spelare födda 2007 samlades för att spela femnationsturnering i Finland. Där inledde Sverige med två raka vinster, 8-1 mot Tyskland och 6-1 mot Schweiz, innan det blev förlust mot Tjeckien med 3-1 under lördagen.

Därmed väntade en avgörande match om turneringssegern under söndagen mot värdnationen Finland. Juniorkronorna och de finska juniorlejonen låg på samma poäng inför matchen och vinnaren skulle också ta hem hela turneringen.

Det blev tajt och tufft, precis som väntat när Sverige och Finland möts. Finland hade ett visst övertag spelmässigt men det var Juniorkronorna som tog ledningen i andra perioden. AIK-talangen Sid Boije satte 1-0 till Sverige sedan HV71:s Noel Skarby och Lulåes Oliwer Sjöström (utlånad till Björklöven) som stod för assisten.

Noel Skarby straffhjälte för Juniorkronorna

I tredje perioden tog Finland över matchen helt och hållet i jakten på en kvittering. 1-1 kom också sedan Finland tagit ut målvakten och lyckades kvittera med bara 1:42 minuter kvar att spela.

Det skulle därför krävas både förlängning och sedermera även straffläggning för att skilja lagen åt. Väl där var det Noel Skarby som klev fram två gånger om. Skarby gjorde två mål i straffläggning, först under de ordinarie straffarna och sedan satte han även den avgörande sudden-straffen, för att säkra 2-1-vinsten för Sverige. Med sitt andra straffmål sköt Noel Skarby också turneringsvinsten till Juniorkronorna.

Stor matchhjälte var annars Luleås målvaktslöfte Isak Sörqvist. Han räddade 36 av 37 skott under ordinarie tid samt förlängning och följde sedan upp det med att stoppa fem av sex straffar. Trots att Finland vann skotten med 37-20 var det Sörqvist som såg till att Sverige ändå kunna vinna matchen med 2-1.

Juniorkronorna, ledda av Magnus Hävelid, fortsätter alltså att vara framgångsrika efter JVM-guldet och vann nu alltså även femnationsturneringen i Finland.

Finland – Sverige 1–2 SO (0-0,0-1,1-0,0-0,0-1)

Finland: Aapo Katavisto.

Sverige: Sid Boije, Noel Skarby (avgörande straff).

Den svenska U19-truppen

Målvakter

Hugo Severgårdh, Djurgårdens IF

Isak Sörqvist, Luleå HF

Backar

Aron Dahlqvist, Brynäs IF

Hugo Hallin, MoDo Hockey

Theodor Hallquisth, Örebro HK

Victor Hedin Raftheim, Brynäs IF

Rocky Langvardt, Leksands IF

Oliwer Sjöström, Luleå HF

Tim Thomsson, Mora IK

Joe Wahlund, Färjestad BK

Forwards

Edwin Annerstedt, Timrå IK

Sid Boije, AIK

Milton Carpenhammar, Linköping HC

Linus Debou Rudslätt, Skellefteå AIK

Arvid Drott, Djurgårdens IF

Liam Elofsson, Frölunda HC

Philip Hemmyr, IF Björklöven

Kalle Hemström, IF Malmö Redhawks

Gustav Hillström, Brynäs IF

Viktor Klingsell, Skellefteå AIK

David Lövgren, Luleå HF

Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks

Noel Skarby, HV71

Leo Sundqvist, Brynäs IF

