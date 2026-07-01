Lämnade Timrå - talangen klar för ny klubb

Ilari Kapanen. Foto: Bildbyrån

Varje sommar genomför Canadian Hockey League, där juniorligorna QMJHL, OHL och WHL ingår, sin importdraft. Där draftar man europeiska spelare som man därefter äger de nordamerikanska rättigheterna till – om de skulle vilja flytta över Atlanten.

Igår genomfördes årets draft, och sex svenskar valdes. Dessutom tingades Timråbacken Ilari Kapanen av WHL-klubben Brandon Wheat Kings, som spelare 106 totalt. Kapanen kommer nu ansluta till den nordamerikanska klubben och tillbringa nästa säsong där.

– I Kanada spelar de snabb hockey på mindre rink och jag tycker att det passar min spelstil. Det är mycket scouter där borta, så allt kan hända. Jag ser fram emot det här väldigt mycket, säger han till Sundsvalls Tidning.

Ilari Kapanen till WHL

Att Kapanen skulle hamna i Wheat Kings blev klar väldigt tätt inpå draften.

– Han kom upp på vårt bord idag, vi letade efter en rörlig och mogen back, och vi hade lite tur. Agenten ringde oss och sa: ‘Hej, jag har den här killen.’ och man får ett stort leende på läpparna när sådana meddelanden kommer in. Kapanens familj är välkänd i sitt land inom hockeyn — bröder, farbröder, hans far, de har alla spelat på hög nivå, säger Chris Moulton, director of hockey operations, till klubbens hemsida.

Ilari Kapanen är född i juni 2007. Han tillhörde Timrå IK under sammanlagt tre säsonger men var under förra säsongen också utlånad till HIFK i den finska toppligan. Ilari Kapanens pappa Kimmo var sportchef för Timrå under tre år.