Här är U17-landslagets nya trupp

Thomas Paananen, förbundskapten för Team 17-landslaget, har tagit ut truppen som ska spela 5-nationsturneringen i USA, tredje till åttonde februari.

Milan Sundström.

Foto: Bildbyrån.

Landslaget, som består av spelare födda 2009, ska möta Finland, Tjeckien, Schweiz och USA.

– Vi ska bygga vidare på det vi hittade i Finland sist, där attackspelet med snabba spelvändningar var signumet. Nu får vi återigen en bra turnering på liten rink mot riktigt bra motstånd. Vi har valt att behålla stora delar av truppen men även tagit ut några nya som verkligen tagit stora kliv på hemmaplan i sina klubbar, säger förbundskapten Thomas Paananen.

U17-landslagets trupp

Målvakter

1. Fabian Salasca Nääs – IF Björklöven

35. Anze Sarlah – AIK

Backar

2. Yelverton Lindberg Steén – Växjö Lakers HC

3. Ellioth Lahtinen – Brynäs IF

5. Theo Berggren – Bofors IK Karlskoga

6. Wilmer Bergström – Växjö Lakers HC

7. Douglas Johnsson – Skellefteå AIK

8. Olle Törnqvist – Örebro HK

20. Tom Bjurman – Färjestad BK

Forwards

10. Olle Zetterstedt – Frölunda HC

11. Wiggo Forsberg – Frölunda HC

12. Wille Andersson Jöhnk – Färjestad BK

14. Milan Sundström – MoDo Hockey

15. Vilgot Nygren – Färjestad BK

16. Benjamin Nyström – Luleå HF

19. Loui Karlsson – Leksands IF

21. Olle Willén – Karlskrona HK

22. Ludvig Vestman – Skellefteå AIK

24. Noel Nord – Leksands IF

26. Oscar Blom – Färjestad BK

27. Sigge Larsson – IF Malmö Redhawks

29. Charlie Kalldin – Frölunda HC

Sveriges matcher

Tisdag 3 februari

20:30 Finland – Sverige, USA Hockey Arena

Onsdag 4 februari

20:30 Sverige – Tjeckien, USA Hockey Arena

Torsdag 5 februari

20:30 Sverige – Schweiz, USA Hockey Arena

Söndag 8 februari

00:00 USA – Sverige, USA Hockey Arena