Här är U17-landslagets nya trupp
Thomas Paananen, förbundskapten för Team 17-landslaget, har tagit ut truppen som ska spela 5-nationsturneringen i USA, tredje till åttonde februari.
Landslaget, som består av spelare födda 2009, ska möta Finland, Tjeckien, Schweiz och USA.
– Vi ska bygga vidare på det vi hittade i Finland sist, där attackspelet med snabba spelvändningar var signumet. Nu får vi återigen en bra turnering på liten rink mot riktigt bra motstånd. Vi har valt att behålla stora delar av truppen men även tagit ut några nya som verkligen tagit stora kliv på hemmaplan i sina klubbar, säger förbundskapten Thomas Paananen.
U17-landslagets trupp
Målvakter
1. Fabian Salasca Nääs – IF Björklöven
35. Anze Sarlah – AIK
Backar
2. Yelverton Lindberg Steén – Växjö Lakers HC
3. Ellioth Lahtinen – Brynäs IF
5. Theo Berggren – Bofors IK Karlskoga
6. Wilmer Bergström – Växjö Lakers HC
7. Douglas Johnsson – Skellefteå AIK
8. Olle Törnqvist – Örebro HK
20. Tom Bjurman – Färjestad BK
Forwards
10. Olle Zetterstedt – Frölunda HC
11. Wiggo Forsberg – Frölunda HC
12. Wille Andersson Jöhnk – Färjestad BK
14. Milan Sundström – MoDo Hockey
15. Vilgot Nygren – Färjestad BK
16. Benjamin Nyström – Luleå HF
19. Loui Karlsson – Leksands IF
21. Olle Willén – Karlskrona HK
22. Ludvig Vestman – Skellefteå AIK
24. Noel Nord – Leksands IF
26. Oscar Blom – Färjestad BK
27. Sigge Larsson – IF Malmö Redhawks
29. Charlie Kalldin – Frölunda HC
Sveriges matcher
Tisdag 3 februari
20:30 Finland – Sverige, USA Hockey Arena
Onsdag 4 februari
20:30 Sverige – Tjeckien, USA Hockey Arena
Torsdag 5 februari
20:30 Sverige – Schweiz, USA Hockey Arena
Söndag 8 februari
00:00 USA – Sverige, USA Hockey Arena
