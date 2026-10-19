Internationell Juniorhockey

17-åringen får chansen - i sista truppen innan JVM

Publicerad 19 oktober 2026 18:36
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Imorgon presenteras Juniorkronornas trupp till den sista turneringen innan JVM. Då får Modos stortalang Milan Sundström chansen att visa upp sig.

Milan Sundström får chansen i Juniorkronorna. Foto: Kenta JÃ¶nsson / BILDBYRÃN / COP 210 / KJ0375
Milan Sundström får chansen i Juniorkronorna. Foto: Kenta JÃ¶nsson / BILDBYRÃN / COP 210 / KJ0375
Foto: BILDBYRÃN

Mellan den 4-8 november spelar Juniorkronorna en 5-nationsturnering i Nyköping i vad som blir ett genrep inför kommande världsmästerskap. Sverige kommer ställas mot Finland, Tjeckien, Schweiz och Slovakien under fem dagar. 

Redan nu har förbundet avslöjat några av de namnen som finns med i truppen som presenteras under morgondagen vid klockan elva. I den finns MoDo Hockeys stortalang Milan Sundström, född 2009. Det meddelar förbundet i ett mejl till medlemmarna i Folkets lag. 

Milan Sundström uttagen i Juniorkronorna 

Sundström imponerade i augusti under Hlinka Gretzky Cup med Småkronorna där han noterades för sex poäng på fem matcher. Forwardstalangen har dessutom gjort avtryck under säsongsinledningen med Modo i Hockeyallsvenskan, där han på tio matcher noterats för fyra assistpoäng.

Nu belönas han alltså med en chans i Juniorkronorna, trots sina blott 17 år. 

Samtliga fem spelare som presenterades:

Love Härenstam, Södertälje SK
Ola Palme, Växjö Lakers
Milan Sundström, Modo Hockey
Casper Juustovaara Karlsson, Luleå Hockey
Bosse Meijer, Frölunda HC  

Source: Milan Sundström @ Elite Prospects

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MoDo HockeyMilan Sundström