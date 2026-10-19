17-åringen får chansen - i sista truppen innan JVM

Milan Sundström får chansen i Juniorkronorna. Foto: Kenta JÃ¶nsson / BILDBYRÃ N / COP 210 / KJ0375

Foto: BILDBYRÃ N

Mellan den 4-8 november spelar Juniorkronorna en 5-nationsturnering i Nyköping i vad som blir ett genrep inför kommande världsmästerskap. Sverige kommer ställas mot Finland, Tjeckien, Schweiz och Slovakien under fem dagar.

Redan nu har förbundet avslöjat några av de namnen som finns med i truppen som presenteras under morgondagen vid klockan elva. I den finns MoDo Hockeys stortalang Milan Sundström, född 2009. Det meddelar förbundet i ett mejl till medlemmarna i Folkets lag.

Milan Sundström uttagen i Juniorkronorna

Sundström imponerade i augusti under Hlinka Gretzky Cup med Småkronorna där han noterades för sex poäng på fem matcher. Forwardstalangen har dessutom gjort avtryck under säsongsinledningen med Modo i Hockeyallsvenskan, där han på tio matcher noterats för fyra assistpoäng.

Nu belönas han alltså med en chans i Juniorkronorna, trots sina blott 17 år.

Samtliga fem spelare som presenterades:

Love Härenstam, Södertälje SK

Ola Palme, Växjö Lakers

Milan Sundström, Modo Hockey

Casper Juustovaara Karlsson, Luleå Hockey

Bosse Meijer, Frölunda HC