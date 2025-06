Här är nya Småkronorna – talang från Hockeytvåan (!) tar plats

Johan Rosén och 08-kullen kommer nästa säsong att ta över som nya småkronor. Där förbundskaptenen nu har plockat ut sin första trupp till ett läger i Katrineholm.

U17-landslaget kliver upp ett snäpp till hösten.

Foto: Andreas Sandström / Bildbyrån.

08-kullen kommer i augusti att spela Hlinka-Gretzky Cup. En första turnering i resan som kommer att avslutas med ett U18-VM framåt slutet av april 2026. Först kommer ett lag på 34 spelare att samlas i Katrineholm.

Nu har Johan Rosén också tagit ut sin trupp till den första samlingen.

Noterbart är att Wiggo Sörensson, som till vardags spelar med Boro/Vetlanada i Hockeytvåan är med i truppen. Han öste in poäng i ligan förra säsongen och är ensam i den här truppen av att inte komma från någon elitklubb.

– Det är drygt två månader tills vi samlas, men jag ser redan fram emot det. Vi har en väldigt spännande ålderskull, som har tagit stora steg framåt under säsongen som var. Med det här lägret får vi också bekanta oss med några nya ansikten, som vi hoppas kommer visa att de vill vara med och tävla om en plats under säsongen som kommer. Från den här truppen kommer vi att ta ut laget till Hlinka Gretzky Cup och jag förväntar mig att spelarna kommer in med en ordentlig tävlingsattityd redan från start, säger Johan Rosén i ett pressmeddelande.

Truppen med nya småkronor

Målvakter

Douglas Nilsson, Färjestad BK

Gustav Stengård, Västerås IK

Viggo Tamm, Leksands IF

Milo Tjärnlund, Rögle BK

Backar

Victor Blårand, Linköping HC

Zigge Bratt, Frölunda HC

Hjalmar Cilthe, Frölunda HC

Axel Elofsson, Örebro HK

Samuel Eriksson, Färjestad BK

Malte Gustafsson, HV71

Thed Jobs, Brynäs IF

Theodor Knights, MoDo Hockey

Alfred Lagerberg, Södertälje SK

Vilgot Lidén, Leksands IF

Henry Nicolaysen, AIK

Ola Palme, Växjö Lakers HC

Forwards

Adam Andersson, Leksands IF

Ludvig Andersson, Örebro HK

Lukas Andersson, Färjestad BK

Nils Bartholdsson, Rögle BK

Alexander Command, Örebro HK

Elton Hermansson, Örebro HK

Oscar Holmertz, Linköping HC

Isak Holtet, Färjestad BK

Max Isaksson, Växjö Lakers HC

Max Johannesén, Skellefteå AIK

Måns Josbrant, Luleå HF

Olle Karlsson, Växjö Lakers HC

Mikael Kim, Rögle BK

Bosse Meijer, Frölunda HC

Marcus Nordmark, Djurgårdens IF

Rasmus Orenäs, Leksands IF

Wiggo Sörensson, Boro/Vetlanda HC

Hampus Zirath, Djurgårdens IF