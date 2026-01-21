Förbundskaptenen: Därför byts mer än halva truppen ut
Följ HockeySverige på
Google news
Team 16 herr byter ut halva truppen.
Här är förbundskaptenen Nils Ekmans förklaring.
– Det finns väldigt många spelare som förtjänar att få pröva på internationell ishockey, säger han i ett pressmeddelande.
Team 16 herr har fått sin trupp inför den kommande femnationers-turneringen. Mellan 5-8 februari kommer 22 spelare att representera Sverige i den korta turneringen.
Matcher väntar då mot Finland (5 februari 15.00), Slovakien (6 februari 15.15), Schweiz (7 februari 15.00) och Tjeckien (8 februari 15.30).
Jämfört med truppen i december har man gjort hela tolv förändringar. Två målvakter, fyra backar och sex forwards är nya i truppen.
Förbundskapten Nils Ekman förklarar beslutet enligt följande.
– Att vi byter ut mer än halva truppen beror inte på något missnöje, utan på att det finns väldigt många spelare som förtjänar att få pröva på internationell ishockey, säger han i ett pressmeddelande.
Här är den svenska Team 16 herr-truppen
Målvakter:
Otto Berggren, Frölunda HC
Harry Fjellström, Luleå HF
Backar:
Sigge Isaksson, Växjö Lakers HC
Ricky Helte, Växjö Lakers HC
Leon Irani, HV71
Jacob Tjernqvist, Leksands IF
Maximilian Söderholm, SDE HF
Gustav Lindén, Södertälje SK
Malte Liljegren, Nacka SK
Forwards:
Joakim Dahl, Flemingsbergs IK
Olle Sandberg, HV71
Isak Alvudd, HV71
Leon Roos, Brynäs IF
Oliver Hammerman, Nacka HK
Milo Spelkvist, Örebro HK
Casper Scherstén, IF Malmö Redhawks
Melker Wersäll, Djurgårdens IF
Wilson Boumedienne, Mount St Charles Academy
Sixten Nilson, IFK Täby HC
Leo Kinnersjö, Färjestad BK
Ted Burström, Frölunda HC
Lucas Roynezon, Örebro HK
Den här artikeln handlar om: