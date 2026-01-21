Förbundskaptenen: Därför byts mer än halva truppen ut

Team 16 herr byter ut halva truppen.

Här är förbundskaptenen Nils Ekmans förklaring.

– Det finns väldigt många spelare som förtjänar att få pröva på internationell ishockey, säger han i ett pressmeddelande.

Casper Scherstén, Malmö Redhawks, är en av spelarna i truppen. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0321

Team 16 herr har fått sin trupp inför den kommande femnationers-turneringen. Mellan 5-8 februari kommer 22 spelare att representera Sverige i den korta turneringen.

Matcher väntar då mot Finland (5 februari 15.00), Slovakien (6 februari 15.15), Schweiz (7 februari 15.00) och Tjeckien (8 februari 15.30).

Jämfört med truppen i december har man gjort hela tolv förändringar. Två målvakter, fyra backar och sex forwards är nya i truppen.

Förbundskapten Nils Ekman förklarar beslutet enligt följande.

– Att vi byter ut mer än halva truppen beror inte på något missnöje, utan på att det finns väldigt många spelare som förtjänar att få pröva på internationell ishockey, säger han i ett pressmeddelande.

Här är den svenska Team 16 herr-truppen

Målvakter:

Otto Berggren, Frölunda HC

Harry Fjellström, Luleå HF

Backar:

Sigge Isaksson, Växjö Lakers HC

Ricky Helte, Växjö Lakers HC

Leon Irani, HV71

Jacob Tjernqvist, Leksands IF

Maximilian Söderholm, SDE HF

Gustav Lindén, Södertälje SK

Malte Liljegren, Nacka SK

Forwards:

Joakim Dahl, Flemingsbergs IK

Olle Sandberg, HV71

Isak Alvudd, HV71

Leon Roos, Brynäs IF

Oliver Hammerman, Nacka HK

Milo Spelkvist, Örebro HK

Casper Scherstén, IF Malmö Redhawks

Melker Wersäll, Djurgårdens IF

Wilson Boumedienne, Mount St Charles Academy

Sixten Nilson, IFK Täby HC

Leo Kinnersjö, Färjestad BK

Ted Burström, Frölunda HC

Lucas Roynezon, Örebro HK