Sverige var nära att välta obesegrade Kanada East i World Junior A Challenge. Men det blev förlust med 5-4 efter straffar för Småkronornas del.

Förbundskapten Johan Rosén.

Foto: Bildbyrån.

Sveriges U18-landslag befinner sig just nu i Québec för att spela Junior A World Challenge mot två kanadensiska lag och ett amerikanskt landslag. Samtliga fyra lag möter varandra internt innan det väntar semifinal och sen bronsmatch eller final. Turneringen pågår till och med lördag.



Efter en premiärvinst mot Kanada West och en storförlust mot USA mötte Småkronorna i natt Kanada East, som hade vunnit sina två inledande matcher, i gruppavslutningen. Och det blev en riktig rysare.

Sverige tog ledningen i den första perioden via mål av Alexander Command (Örebro), men Kanada kvitterade innan perioden var över. I den andra perioden återtog Småkronorna ledningen via mål av Hampus Zirath (Djurgården) – men Kanada kvitterade bara ett par minuter senare.

Missade alla straffar utom en

I slutperioden var det samma visa igen: Olle Karlsson (Växjö) gav Sverige ledningen – men Kanada kvitterade. Adam Andersson (Leksand) såg till att Sverige återtog ledningen – men Kanada kvitterade för fjärde (!) gången och tog matchen till förlängning. Väl där vann Kanada skotten med 9-0 efter att Sverige vunnit skotten under ordinarie tid med 40-24, men målvakten Viggo Tamm (Leksand) höll emot och tog matchen till straffar.

Där var Örebrolöftet Alexander Command den enda av de fem svenskarna som satte sitt försök, medan Kanada överlistade Tamm vid två tillfällen. Därmed plockade Kanada East hem segern, trots att de inte hade ledningen någon gång under matchen.

Kanada East vann gruppen på sju poäng, USA slutade tvåa på sex, Småkronorna tog hem tredjeplatsen med sina fyra poäng och Kanada West slutade sist på tre. Det innebär att de två kanadensiska lagen möts i en semifinal imorgon, medan Sverige får möta det USA som de föll mot med 7-1 under måndagskvällen.

Semifinalen spelas natten till lördag, svensk tid.