Internationell Juniorhockey

Efter TV-pucken - här är Team 16-truppen

Publicerad 04 november 2026 16:01
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Svenska ishockeyförbundet har tagit ut truppen till elitlägret i Furudal i slutet av november. Den första uppladdningen för Team 16 under årets säsong.

Den svenska truppen till elitlägret i Furudal är uttagen. Foto: Bildbyrån
Den svenska truppen till elitlägret i Furudal är uttagen. Foto: Bildbyrån
Foto: BILDBYRÅN
Mellan den 19-22 november ska 46 spelare genomföra elitlägret i Furudal, som fungerar som ett sista steg innan det första landslaget för årskullen, Team 16, tas ut. Syftet med campen är att utveckla och identifiera lovande ungdomsspelare.

Den 8-14 december genomförs den första turneringen i form av Finnkampen, följt av en 5-nationsturnering och en 4-nationsturnering i Finland i februari respektive april. 

Totalt finns 46 spelare med i det läger som genomförs i november. 

Hela truppen:

Målvakter

Oskar ClassonSkellefteå AIK
Emil EklundVästerås IK
Tim Jurander – Lidingö Vikings HC
Rasmus KlintFärjestad BK
Hampus TryggDjurgårdens IF Hockey
Ozcar ZimmerlundRögle BK 

Backar

Jakob Andersson – Färjestad BK
Hannes AnåkerBrynäs IF
Fred Bjurman – Färjestad BK
Tyler Henningsson – Rögle BK
Ville Jansson –  Örebro Hockey
Erik KarlssonHV71
Hampus Karlsson – Piteå HC
Philip KarlssonLinköping HC 
Valdemar Karlsson – Färjestad BK
Albin LorentzonIF Troja-Ljungby 
Aleksi NiiranenSödertälje SK 
Wilhelm Thoors – Örebro HK
Ted Vikström – Skellefteå AIK
Lucas Ågfalck – Djurgårdens IF
Arvid ÄlvebrandtFrölunda HC 
Hugo Öberg – Frölunda HC

Forwards

Nilas Axell – HV 71
Henry AnderssonVäxjö Lakers
August Axén Schelin – Linköpings HC
Zack Bliss – Rögle BK
Gustav BomanSDE Hockey
Gabriel Golding – Växjö Lakers HC
Gustav Grundström – Västerås IK
Filip Illerström Persson – Södertälje SK
Jack Johansson – Färjestad BK
Liam Klarén – Rögle BK
Charlie LarssonMalmö Redhawks
Lucas Lenngård – Rögle BK
Walter Lundgren – Örebro HK
Viktor Lundqvist Ottordahl – Frölunda HC
Malte Pethman-Estliden – Brynäs IF
Anton Rangstig – HV 71
Filip Sidén – IFK Täby HC
Emil Sjöberg – Järfälla HC
Viktor Sjölander – Djurgårdens IF
Abbe Sörman – Värmdö HC
Love Welander – Frölunda HC
Oscar VesterlundTimrå IK
Milton Westermark – Skellefteå AIK
Liam Vågström – Djurgårdens IF

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