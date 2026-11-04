Efter TV-pucken - här är Team 16-truppen

Den 8-14 december genomförs den första turneringen i form av Finnkampen, följt av en 5-nationsturnering och en 4-nationsturnering i Finland i februari respektive april.
Totalt finns 46 spelare med i det läger som genomförs i november.
Hela truppen:
Målvakter
Oskar Classon – Skellefteå AIK
Emil Eklund – Västerås IK
Tim Jurander – Lidingö Vikings HC
Rasmus Klint – Färjestad BK
Hampus Trygg – Djurgårdens IF Hockey
Ozcar Zimmerlund – Rögle BK
Backar
Jakob Andersson – Färjestad BK
Hannes Anåker – Brynäs IF
Fred Bjurman – Färjestad BK
Tyler Henningsson – Rögle BK
Ville Jansson – Örebro Hockey
Erik Karlsson – HV71
Hampus Karlsson – Piteå HC
Philip Karlsson – Linköping HC
Valdemar Karlsson – Färjestad BK
Albin Lorentzon – IF Troja-Ljungby
Aleksi Niiranen – Södertälje SK
Wilhelm Thoors – Örebro HK
Ted Vikström – Skellefteå AIK
Lucas Ågfalck – Djurgårdens IF
Arvid Älvebrandt – Frölunda HC
Hugo Öberg – Frölunda HC
Forwards
Nilas Axell – HV 71
Henry Andersson – Växjö Lakers
August Axén Schelin – Linköpings HC
Zack Bliss – Rögle BK
Gustav Boman – SDE Hockey
Gabriel Golding – Växjö Lakers HC
Gustav Grundström – Västerås IK
Filip Illerström Persson – Södertälje SK
Jack Johansson – Färjestad BK
Liam Klarén – Rögle BK
Charlie Larsson – Malmö Redhawks
Lucas Lenngård – Rögle BK
Walter Lundgren – Örebro HK
Viktor Lundqvist Ottordahl – Frölunda HC
Malte Pethman-Estliden – Brynäs IF
Anton Rangstig – HV 71
Filip Sidén – IFK Täby HC
Emil Sjöberg – Järfälla HC
Viktor Sjölander – Djurgårdens IF
Abbe Sörman – Värmdö HC
Love Welander – Frölunda HC
Oscar Vesterlund – Timrå IK
Milton Westermark – Skellefteå AIK
Liam Vågström – Djurgårdens IF