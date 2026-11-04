Efter TV-pucken - här är Team 16-truppen

Den svenska truppen till elitlägret i Furudal är uttagen. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN Mellan den 19-22 november ska 46 spelare genomföra elitlägret i Furudal, som fungerar som ett sista steg innan det första landslaget för årskullen, Team 16, tas ut. Syftet med campen är att utveckla och identifiera lovande ungdomsspelare. Mellan den 19-22 november ska 46 spelare genomföra elitlägret i Furudal, som fungerar som ett sista steg innan det första landslaget för årskullen, Team 16, tas ut. Syftet med campen är att utveckla och identifiera lovande ungdomsspelare.

Den 8-14 december genomförs den första turneringen i form av Finnkampen, följt av en 5-nationsturnering och en 4-nationsturnering i Finland i februari respektive april.

Totalt finns 46 spelare med i det läger som genomförs i november.

Hela truppen:

Målvakter

Oskar Classon – Skellefteå AIK

Emil Eklund – Västerås IK

Tim Jurander – Lidingö Vikings HC

Rasmus Klint – Färjestad BK

Hampus Trygg – Djurgårdens IF Hockey

Ozcar Zimmerlund – Rögle BK

Backar

Jakob Andersson – Färjestad BK

Hannes Anåker – Brynäs IF

Fred Bjurman – Färjestad BK

Tyler Henningsson – Rögle BK

Ville Jansson – Örebro Hockey

Erik Karlsson – HV71

Hampus Karlsson – Piteå HC

Philip Karlsson – Linköping HC

Valdemar Karlsson – Färjestad BK

Albin Lorentzon – IF Troja-Ljungby

Aleksi Niiranen – Södertälje SK

Wilhelm Thoors – Örebro HK

Ted Vikström – Skellefteå AIK

Lucas Ågfalck – Djurgårdens IF

Arvid Älvebrandt – Frölunda HC

Hugo Öberg – Frölunda HC

Forwards

Nilas Axell – HV 71

Henry Andersson – Växjö Lakers

August Axén Schelin – Linköpings HC

Zack Bliss – Rögle BK

Gustav Boman – SDE Hockey

Gabriel Golding – Växjö Lakers HC

Gustav Grundström – Västerås IK

Filip Illerström Persson – Södertälje SK

Jack Johansson – Färjestad BK

Liam Klarén – Rögle BK

Charlie Larsson – Malmö Redhawks

Lucas Lenngård – Rögle BK

Walter Lundgren – Örebro HK

Viktor Lundqvist Ottordahl – Frölunda HC

Malte Pethman-Estliden – Brynäs IF

Anton Rangstig – HV 71

Filip Sidén – IFK Täby HC

Emil Sjöberg – Järfälla HC

Viktor Sjölander – Djurgårdens IF

Abbe Sörman – Värmdö HC

Love Welander – Frölunda HC

Oscar Vesterlund – Timrå IK

Milton Westermark – Skellefteå AIK

Liam Vågström – Djurgårdens IF