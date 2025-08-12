Småkronorna besegrade USA med 5–3 i Hlinka Gretzky Cup under tisdagseftermiddagen. Sverige vände ett 1–3-underläge till seger och har därmed inlett turneringen med två raka segrar. Hockeysveriges.se:s juniorskribent Jacob Smeds lyfter fram tre spelare som imponerade lite extra i mötet med USA.

Elton Hermansson och Douglas Nilsson var två av spelarna som imponerade.

Elton Hermansson, MoDo Hockey

Elton Hermansson imponerade stort från sin position som vänsterforward. MoDo-talangen skapade mycket under hela matchen, även när Sveriges spel hackade under de två första perioderna. Hermansson spelade fram Bosse Meijer till reduceringen 2–3 i slutet av tredje perioden. Målet möjliggjorde Sveriges vändning och Hermansson satte även själv pucken till 5–3, vilket fastställde slutresultatet.

Hermansson berättar hur grunden till Sveriges vändning lades i slutet av den andra perioden. Då hade laget höjt tempot, spelat mer aggressivt och fått bättre tryck framåt. Detta gav till slut utdelning i form av reduceringen till 2–3.

– Redan i slutet av andra började vi känna att vi hade något på gång. Det blev en annan energi i båset, alla pushade varandra och pratade mer. När vi kom in i omklädningsrummet var stämningen riktigt bra, och vi pratade om att bara gå ut och köra. Det syntes nog på isen i tredje, säger Elton Hermansson.

Theodor Knights, MoDo Hockey

Småkronorna hade svårt att hålla sig från utvisningsbåset och drog på sig 16 utvisningsminuter i matchen. Det gjorde att Sveriges boxplay fick slita hårt. Försvaret spelade uppoffrande, inte minst när man klarade ett 5-mot-3–underläge i matchens slutskede. Theodor Knights stod för ett starkt arbete i egen zon och var ett föredöme med sitt resoluta och uppoffrande spel. MoDo:s backklippa beskriver boxplay-spelet som en rolig utmaning.

– Jag älskar det. Klart det är tufft för laget att sitta så mycket i utvisningsbåset, men jag försöker bara fokusera på att stänga ner spelet, säger Knights.

Inför tredje perioden såg det ut som att ni kom ut som ett helt nytt lag. Vad säger du om vändningen?

– Vi samlade oss i pausen och pratade om att vi behövde höja oss, både i inställning och i fart. Alla var överens om att vi skulle gå ut och sätta tonen direkt. Vi var mer aggressiva, spelade enklare och tog oss in på mål mer. När alla är på samma våglängd på det sättet så blir vi riktigt svåra att möta, och det såg man i tredje, säger Theodor Knights.

Douglas Nilsson, Färjestad BK

Den reslige målvakten stod för en strålande insats mot USA där han räddade 41 av 44 skott. Färjestadsmålvakten höll Småkronorna kvar i matchen när man pressades hårt av amerikanerna under de två första perioderna. Douglas Nilsson beskriver USA:s inledande dominans som en utmaning snarare än ett orosmoment.

– För mig handlar det om att ha tålamod i allt jag gör, oavsett hur matchen startar. Man måste tro på sin egen spelplan och inte börja stressa upp sig. Jag försöker fokusera på varje situation, en puck i taget. Så även om de trycker på i början ser jag det inte som ett problem, bara en utmaning, säger Douglas Nilsson.

Nilsson var dessutom en nyckelspelare i det boxplay som fick arbeta hårt under tisdagseftermiddagen.

– Det är alltid speciellt att spela boxplay, men jag tycker vi gör det bra. Vi håller oss till vårt PK-upplägg och alla vet sina roller. För mig som målvakt gäller det att vara extra fokuserad och läsa spelet snabbt. Men jag tycker vi löste det stabilt och det kändes bra där ute, säger Douglas Nilsson.

Sverige tar sig an hemmanationen Slovakien kl. 19.00 på onsdagen.

– Att möta Slovakien på hemmaplan är alltid speciellt. Det är ett starkt lag och en match man gärna vill vara med i. Jag försöker att bara tänka framåt, förbereda mig på bästa sätt och samtidigt njuta av chansen att spela sådana här matcher. Det är sådana tillfällen man spelar hockey för, säger Douglas Nilsson.