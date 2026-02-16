Svenskarnas succé i USA – han är ligans främsta

Målvakten Carl Axelsson och forwarden Melvin Novotny är stekheta i USHL. Där den ena är ligans främsta på sin position – och den andra har gjort poäng i åtta matcher i rad.

Melvin Novotny och Carl Axelsson är bland de främsta i USHL.

Foto: Bildbyrån.

Carl Axelsson nobbades till junior-VM trots att han har visat att han är en toppmålvakt i 06-kullen. Juniorkronorna valde istället att ta med Måns Goos, född 2007, som tredjemålvakt. 19-åringen från Stockholm har däremot inte grävt ner sig för det. Under den senaste tiden har han varit stekhet för Muskegon Lumberjacks i USHL.

Faktum är också att han just nu är ligans bästa målvakt när det kommer till räddningsprocent. Med 92,6 i procent och 2,19 insläppta mål per match har det varit en succésäsong för målvakten. Det efter att förra säsongen haft det lite tuffare och inte tagit en plats hos konkurrenten Sioux Falls Stampede.

Den här helgen blev det två raka 3-2-segrar mot Youngstown Phantoms. I den första matchen räddades 19 av 21 skott och i den andra 31 av 33.

Samtidigt som Carl Axelsson har storspelat i målet har också Melvin Novotny levererat framåt. Svensken har gjort 40 poäng på 33 matcher den här säsongen. Samtidigt som han efter den här helgen har en åtta matchers lång poängsvit. På de åtta matcherna har det också blivit elva poäng.

Med det är han ligans främsta svenska poängtagare.

Melvin Novotny är också aktuell för junior-VM nästa säsong. Han har gjort 51 landskamper med 07-landslaget och var bland annat med och spelade U18-VM 2025 då det blev ett svenskt silver. Innan flytten till USHL gjorde forwarden, som ursprungligen är från Täby, två säsonger i Leksands juniorlag.

Axelsson och Novotny är klara för University of Minnesota-Duluth respektive University of Massaschusetts i NCAA nästa säsong.

Source: USHL Goalie Leaders @ Elite Prospects