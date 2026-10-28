Axel Elofsson toppar backarnas poängliga i HockeyAllsvenskan.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

IK Oskarshamn blev nästa lag att stå för ett målkalas på Gotland. I kvällens bortamatch mot nykomlingen Visby/Roma vann Oskarshamn med 6-3 och smålänningarna befäster därmed sin topp sex-plats i tabellen.

Det var, som vanligt, lagets stjärnor som klev fram och levererade offensivt för Oskarshamn. Manuel Ågren gav bortalaget ledningen med sitt tredje mål efter comebacken från skada. Sedan inledde Filiph Engsund sin show. Engsund gjorde två nästan identiska mål i powerplay innan Visby reducerade och stoppade IKO-centern från att göra ett äkta hattrick. Innan periodens slut satte Filiph Engsund nämligen sitt tredje mål.

Filiph Engsund i chock – efter hattricket

Engsund fullbordade ett hattrick på drygt sju minuter och var närmast i chock själv.

– Det var länge sedan, jag vet inte ens om jag har gjort ett hattrick någon gång. Det är… Jag vet inte, säger Engsund till TV4 om sin hattrick och berättar om powerplay-varianten som gav utdelning två gånger om:

– Man kan tro att vi övat på den hela sommaren. Jag har smugit ner där några gånger och i dag passade det bra. Joel (Svensson) hittade mig där med två fina passningar, det är jättekul.

Visby/Roma skapade sedan viss dramatik i matchen genom att reducera två gånger om. Sedan satte Calle Karlsson sitt tionde mål för säsongen och Oskarshamn ledde med 5-3 efter två perioder. Noterbart var att stjärnan Joel Svensson, som leder skytteligan, nu blev assistkung och passade fram till fyra av lagets mål.

– Det är lätt hänt när man har ett så bra PP som vi har där alla är heta. Då kan man få några ”ass” så där. Det är fem bra, skickliga och smarta spelare. Vi får bra hjälp från ”Salle” (Johannes Salmonsson, assisterande tränare) som har hand om PP. Det är bra kommunikation och samarbete från alla, säger Svensson om succén i powerplay.

Oskarshamn vann sedan matchen med 6-3.

Axel Elofsson gör succé – på väg mot rekord i HockeyAllsvenskan

Något som stack ut i kvällens match var även Axel Elofssons fortsatta succé i Oskarshamn.

18-åringen, som draftades av Colorado Avalanche i somras och vann U18-VM-guld med Småkronorna i våras, blev utlånad från SHL-klubben Örebro till Oskarshamn inför årets säsong. Efter utlåningen har Elofsson sedan fått en stor roll i IKO och är också väldigt framträdande offensivt.

I kväll assisterade Axel Elofsson till tre mål och han kliver därmed upp som etta i både assistligan samt backarnas poängliga i HockeyAllsvenskan den här säsongen. Elofsson står nämligen noterad för 0+17 på 16 matcher och ingen annan spelare i ligan har fler assist än 18-åringen.

Axel Elofsson stormar då mot rekordet för flest poäng av en juniorback i HockeyAllsvenskan. Rekordet innehas av Lukas Bengtsson i Mora och Emil Andrae i HV71 som båda stod för 33 poäng säsongerna 2013/14 respektive 2021/22. Elofsson har alltså redan nu gjort 17 poäng på 16 matcher och är redan halvvägs till att slå rekordet, med hela 36 matcher kvar av grundserien.

Elofsson är dessutom U19-spelare och är redan tredje bäst någonsin bland U19-backar i ligans historia. Bara Oliver Ekman Larsson (27 poäng i Leksand 2009/10) och Oliwer Sjöström (26 poäng i Björklöven 2025/26) har gjort fler poäng som U19-back i HockeyAllsvenskan.

Visby/Roma – Oskarshamn 3–6 (1-4,2-1,0-1)

Visby: Sebastian Fakt 2, Elias Lindström.

Oskarshamn: Filiph Engsund 3, Manuel Ågren, Calle Karlsson, Filip Sveningsson.