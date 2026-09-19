Talangens succédebut - efter flytten från Djurgården

Arvid Drott har bytt Djurgården mot WHL-spel. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

Arvid Drott är en av många spännande talanger som valt att lämna svensk ishockey för spel på andra sidan Atlanten den här säsongen. Djurgårdslöftet gjorde förra säsongen 25 poäng på 28 grundseriematcher för klubbens J20-lag och följde upp det med att göra tolv poäng på 14 matcher i slutspelet, under lagets väg mot ett SM-guld.

Den tidigare silvermedaljören i U18-VM spelar numera för Medicine Hat Tigers och är därmed en av tre svenskar i den kanadensiska juniorligan WHL (Western Hockey League). I natt gjorde den JVM-aktuella forwarden debut för sitt nya lag - och det blev en succéartad sådan.

Drott, som är född 2007 och därmed är sistaårsjunior, levererade två assistpoäng i sitt lags 5-2-seger mot Lethbridge Hurricanes. Han var dessutom +3 i plus/minus-statistiken.

Den 19-årige forwarden valdes av Florida Panthers i sjätte rundan av NHL-draften 2025.

Poäng i debuten för Lindgren

Även en av ligans övriga svenskar, Zeb Lindgren, gjorde poäng i sin WHL-debut sedan han lämnat Skellefteå AIK till den här säsongen. Han hade en assist i Red Deer Rebels strafförlust mot Calgary Hitmen.

I Hitmen hittar vi för övrigt ligans tredje svensk, Jakob Leander. Backen Leander är också ny i ligan efter att tidigare ha spelat för HV71. Han lämnade emellertid isen poänglös i WHL-debuten.