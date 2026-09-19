JVM-guldbackens skadebesked: "Blödning"

Felix Carell. Foto: Ronnie Rönnkvist.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Södertälje SK' backlån från Malmö Redhawks, Felix Carell, tvingades utgå i premiären mot Leksands IF.

När hockeysverige.se möter honom efter matchen är han bandagerad runt höften.

– Jag fick sargkanten uppemot höften i första perioden så jag har fått någon liten blödning, men jag ska vara tillbaka snart, säger Felix Carell.

Backlöftet hyllade Södertäljes målvakt, Love Härenstam, efter matchen.

– Helt fantastisk. Love gjorde några riktigt svettiga räddningar med klubban i första perioden. En fantastisk målvakt. Speciellt i hans ålder (19 år), att vi kan lita på honom så pass mycket. En otrolig insats.

Hur mycket påverkades ni som lag av avbrottet?

– Det var lika för båda lagen. Men man får ta av sig grejerna, hålla värmen uppe och inte stelna till under den där halvtimmen vi var i omklädningsrummet.

Felix Carell om intensiva säsongen

Felix Carell inledde förra säsongen i Hockeyallsvenskan för att sedan återvända till SHL och Malmö. Han hann också med att spela JVM och vinna guld med Juniorkronorna.

–Händelserik, säger han om säsongen.

– Det började egentligen med en utlåning till Kalmar HC och det var otroligt kul att få spela i Hockeyallsvenskan. Sedan återvände jag till Malmö och fick ännu mer erfarenhet av SHL - som är en ännu bättre liga. Dessutom fick jag landslagdebutera, så det var många debuter under förra säsongen. Nu försöker jag bygga på mig ännu mer erfarenhet.

Felix Carell. Foto: Bildbyrån.

Carell om flytten till Södertälje

Det blev 31 seriematcher och åtta slutspelsmatcher för Carell i Malmö förra säsongen.

– Jätteroligt. Jag märker att tempot är högre och att det är ett lite rakare spel i SHL än vad det är i Hockeyallsvenskan, så jag tror det är helt perfekt med en säsong i Hockeyallsvenskan för att sedan vara redo för SHL.

Varför hamnade du i just Södertälje?

– Svårt att säga. Jag tycker ambitionen i klubben, att det är en klubb som vill ta steget upp till SHL och har alla möjligheter till det. I princip är det här det närmaste jag kan komma till en SHL-klubb fast det är i Hockeyallsvenskan.

Fanns det andra alternativ för dig i SHL?

– Nej, det var ingen egentligen ingen tanke. Jag hade lite andra alternativ i Hockeyallsvenskan, men kände till (Nicklas) Grossmann lite sedan tidigare. Jag hade också hört från andra jag har kontakt med att dom trivs bra i Södertälje.

SSK:s och Juniorkronornas assisterande coach Nicklas Grossmann. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Målet med säsongen

Hur ser du på första tiden i din nya klubb?

–Kanon. Jag trivs bra och har kommit i min nya lägenhet. Laget har också varit lätt att komma in ifrån start. Det känns som klubben har koll på läget med allt runtomkring, så jag som spelare kan fokusera på att prestera på isen.

-- Dessutom bor jag ganska nära hallen så jag har lätt att ta mig fram och tillbaka dit. Sedan har jag inte riktigt hunnit utforska staden, men jag trivs jättebra.

Vad har du satt upp för personliga mål för den här säsongen?

– Att spela absolut så mycket som möjligt här i Södertälje och försöka hjälpa klubben så mycket som möjligt att ta steget upp till SHL.

Carell i Malmös tröja. Foto: Bildbyrån.