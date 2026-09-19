Drömvärvningens dom: "Det är ju hans hockey"

Martin Schreiber och Viktor Tuurala har återförenats i AIK.

Foto: Bildbyrån och Simon Eld (montage).

AVICII ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Kalmar tog steget upp och etablerade sig i Hockeyallsvenskan växte Martin Schreiber ut till en nyckelspelare för Viktor Tuurala. Så pass att tränaren nu, i AIK Hockey, kallat den 23-årige backen för sin drömvärvning.

När 13 950 fyllt läktaren i Avicii Arena, till premiären mot MoDo, kom också debuten i svartgult.

– Inramningen var det sjukaste jag har varit med om. Det var riktigt bra tryck, börjar Schreiber när hockeysverige.se möter honom efter spektaklet som inleddes av ett stort tifo.

Slutsiffrorna skrevs dock till 1–3, och från publiken hördes svordomar när MoDo kom till flera frilägen.

– Vi vill väldigt mycket, lite för mycket kanske. När vi spelar som vi ska så tycker jag att vi är det klart bättre laget. Sen får de alldeles mycket lägen, vi hade några bra också som vi missade tyvärr. Nej... premiär. Många som ville mycket, men vi är bättre än så här, fortsätter backen.

Karlskoga-killen gjorde i fjol sitt första år i SHL, men för att få mer speltid har Malmö Redhawks nu gått med på ett lån till AIK.

– Det är en bra grupp, det är kul att komma hit. Det var svårare än jag trodde att spela så här snabbt, men jag tycker ändå att det gick helt okej, säger han.

Ett nytt AIK, under Tuurala? "Det är ju hans hockey"

AIK har snackats upp som en av de stora favoriterna att ta klivet upp i SHL, och visst, vi är bara en match in, men frågan som många säkerligen ställer sig är: hur nära var premiären den hockey Viktor Tuurala vill spela? En fråga just Martin Schreiber kan svara på bättre än många.

– Det är ju hans hockey. Sen kanske så många "turnovers" inte är hans grej, men det får vi jobba på, säger backen och fortsätter om vad som inte klickade just i de där omställningarna som gav flera frilägen.

– Ja, vi är lite sugna på att forechecka när vi kanske borde backa, och blir lite långa ibland. Sen har vi några dåliga byten, sånt måste vi bara städa upp, men annars så tror jag att vi löser det till slut.

Viktor Tuurala var även inne på ett liknande spår när han försökte summera premiären.

– Nummer ett för oss är att andra perioden inte är tillräckligt bra från vår sida. Där är vi inte uppe på den nivån som vi vill vara på. Där förlorar vi matchen. Vi behöver lära oss att hantera sekvenserna på ett bättre sätt. Det är viktigt att lita på vårt egna spel på ett starkare sätt, säger huvudtränaren till media.

Martin Schreiber under HA-premiären mot MoDo.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Tuurala: "Det som vi är mest missnöjda med"

Nye AIK-tränaren beskriver det som att hans lag blev för flacka i spelet vid de där frilägena.

– Puckarna fastnar på foffensiva blå, backarna höll inte riktigt ihop varandra som vi ville göra. Det är främst de sekvenserna som vi är mest missnöjda med, säger han och fortsätter.

– Det fanns lite lägen åt båda håll i det där. Jag tror egentligen att det är två lag som, defensivt, inte är så nöjda med andra perioden.

Hur långt ifrån var det här den hockeyn du vill att ni ska spela?

– Våra bästa stunder är tillräckligt bra för att vinna hockeymatcher i september, så är det absolut.Jag tycker att vi har en bra chans att vinna den här matchen också. Nu gör vi inte det, och då finns det mycket som vi inte är väldigt nöjda med, speciellt i andra. På något sätt finns det bra och positiva delar att ta med oss i den här processen också, svarar tränaren.

Återförenade i ett backpar: "Finns mer att hämta"

Bland de där positiva delarna fanns också en sådan som Tim Theocharidis. Ytterligare en back med bakgrund i Kalmar, nu återförenad i ett backpar med Martin Schreiber.

– Det känns bra tycker jag. Det finns nog lite mer att hämta där också, från min sida och hans sida. Men det är första matchen och jag kom hit för sex dagar sedan, så det ska nog bli bra, säger Schreiber om duons spel.

AIK:s backsida har hyllats inför premiären. Hur tycker du den står sig?

– Bra tycker jag. Lite storlek, lite speed, lite skills. Jag tycker det är en bra mix.

Hur känns det att höra Tuurala kalla dig för sin drömvärvning?

– Ja, det är väl smickrande, kul att höra.

Vad känner du att du vill få ut av ditt lån till AIK?

– Släppa handbromsen lite kanske, gasa lite. Sen att vinna med AIK.