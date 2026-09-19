Svensken i rampljuset - efter missen

Elmer Söderblom fick en tuff start på den nya säsongen. Foto: Bildbyrån.

Häromdagen inledde Pittsburgh Penguins sitt träningsläger inför den NHL-säsong som drar igång om knappt två veckor. En som fick en minst sagt tuff start på "campen" var svenske Elmer Söderblom.

Svensken kom nämligen för sent till det första passet, och klubben svarade genom att sätta honom i träningsgrupp tre - den lägst rankade. Efter träningspasset förklarade svensken vad som hade hänt, och tog på sig hela skulden.

– Det var mitt misstag. Jag läste fel i schemat. Jag kollade på färgerna, såg mitt namn i gult och kollade sedan på den del av schemat som var i gult. "My bad", sade forwarden till lokalmedia.

"Kommer inte hända igen"

Söderblom försäkrade om att det här var en engångsföreteelse.

– Jag ber om ursäkt till coacherna och lagkamraterna. Jag äger det här. Det var mitt misstag och det kommer inte hända igen. Jag ska glömma det här och gå vidare.

Elmer Söderblom hamnade i Pittsburgh under slutet av förra säsongen, efter en trejd från Detroit Red Wings och gjorde 5+5 på 20 matcher i NHL samt ett mål på fem matcher i slutspelet. Han sitter nu på ett utgående kontrakt, värt 1,125 miljoner dollar per år.