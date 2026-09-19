Nu jagar Krüger revansch: "En tuff säsong"

Marcus Krüger är tillbaka efter skadeproblemen. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

SÖDERMALM/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Två Stanley Cup, ett VM-guld, spelat upp Djurgårdens IF Hockey till SHL, OS-silver och så vidare. Trots det kör Marcus Krüger oförtrutet vidare på sin hockeyresa. Samtidigt kan man undra vad det är som triggar i gång hos 36-åringen då löven på träden utanför fönstret börja gulna.

-- Framför allt att få spela hockey, vilket jag tycker är det roligaste man kan göra, säger Marcus Krüger till hockeysverige.se och fortsätter:

-- Kan man sedan vinna någonting så är det en ruggig bonus. Det är någonstans därför vi håller på, men att få spela hockey är det som kommer först.

Resan dit eller att vinna, vad är roligast?

-- Resan är själva grejen. Om man bara blivit tilldelad guldmedaljer eller segrar hade det inte varit lika kul.

-- Man vet om jobbet bakom och alla vinsterna du nämner har kommit med massor av minnen innan det, så jag skulle nog säga resan.

Jag har sett era läger på Bosön som är rejält tuffa, vore det inte skönt att få slippa vara med där?

-- Lägren på Bosön är tuffa. Det är någon typ av hatkärlek till dom. Man måste göra det. Om alla andra gör det måste man göra det själv, säger djurgårdskaptenen med ett leende och fortsätter:

-- Det har ändå någonting och är säker något när man slutar önskar att manuppskattat lite i alla fall även det är svårt att göra så i stunden.

"Man glömmer det - ingen som pratar om det"

Han har själv spelat nio säsonger i NHL. Till den här säsongen återvänder ytterligare spelare från NHL till SHL. Bland andra Marcus Johansson, Calle Järnkrok och Nils Åman.

-- Kul att många väljer att flytta hem. SHL är en bra och tuff liga även om man ser det ur ett internationellt perspektiv.

-- Att folk kommer hem och spelar för sina moderklubbar och städer tror jag är bra för SHL.

Går det att rangordna dina två Stanley cup-titlar, 2013 och 2015?

-- Nej, egentligen inte. Klart att det hade någonting att vinna den första kanske, men båda dom åren var otroliga.

-- Man glömmer också vi också året däremellan var riktigt nära och hade ett otroligt år, men det är ingen som pratar om det. Vi var ändå i Conference final, men förlorade i övertid. Generellt var det otroliga år i Chicago när vi var riktigt bra.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilken var den kedja du fungerade bäst i under tiden där?

-- Jag har spelat med alla möjliga, men första säsongen spelade jag med Michael Frolík och Dave Bolland. Det fungerade bra i finalserien i alla fall. Efter att vi vunnit gick Bolland till Toronto och Frolík till Winnipeg.

"Tuff säsong - målet är att vara bättre"

Marcus Krüger svarade i SHL-comebacken med Djurgården förra säsongen för fem mål och totalt 15 poäng på 40 matcher.

-- Jag hade en ganska tuff säsong personligen med prestationen och hur kroppen kände sig. Det där går lite hand i hand. Målet den här säsongen är definitivt att vara bättre.

Revansch?

-- Ja, definitivt. Att kunna leda och spela bättre. Egentligen göra allting bättre. Den pressen försöker jag lägga på mig själv.

Marcus Krüger. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur ser du på lagets prestation som nykomling?

-- Stark ändå. Jag har en sjukt stor respekt för ligan, men vi är där och hugger på slutspelsplatserna. Tog oss till play-in. Vann första matchen och var ganska nära att ta oss till kvartsfinal.

-- En bra säsong, men vi hoppas till den här att ta nästa kliv. Framför allt spelmässigt och som organisation. Det är målet.

Krüger slår fast: Han slår igenom

Ni tappar många unga skickliga spelare, hur påverkar det lagets styrka och gruppen?

-- Det är enorma spelare och personligheter, så det är tråkigt. Å andra sidan har vi fyllt på med duktiga spelare som kommer bli intressanta.

-- Vi är ett litet annat typ av lag den här säsongen. En jämnare åldersstruktur och lite äldre lag. Jag har sett under försäsongen att man fått ihop ett bra lag under ”silly”.

Vem får sitt genombrott i Djurgården den här säsongen?

-- Theo Stockselius. Han är grym och kommer bli duktig. Det märks inte minst när man spelar med honom att det är en smart spelare som kan spelet.