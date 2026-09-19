"Det är inte ens rättvist mot de andra SHL-lagen"

Blir det en favorit i repris för Jonathan Pudas och Skellefteå AIK? Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

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SM-guld förra säsongen – SM-guld igen 2027?

Skellefteå AIK är den tveklösa favoriten till att ta hem ännu en mästerskapstitel efter att ha gått igenom en sommar utan att tappa några ledande spelare.

I podcasten All In Hockey är Mike Helber och Uffe Bodin rörande överens om att västerbottningarna är laget att slå.

– Det här är så sjukt! Vinner du SM-guld tappar du generellt sett dina bästa spelare. Visst, det var ett tapp för dem att Oliver Okuliar försvann till NHL, men i övrigt ingenting...

Kan Frölunda utmana Skellefteå i SHL?

– Lars Bryggman! bryter Helber in. Om det är deras största problem att ersätta honom, och han är en duktig spelare, men kom igen...

– Jag vill inte sätta för mycket press på dem, men jag förväntar mig att de vinner serien rätt så lätt.

Utmanare då?

Helber och Bodin framhäver Frölunda HC som ett lag att se upp med. För trots att de inte hittat sin förstacenter är det ett stabilt lagbygge som bör vara fyllda av revansch efter hur bittert förra säsongen slutade. Från att ha varit dominanta under första halvan av grundserien – till att falla igenom totalt efter nyår.

Fredrik Sjöström har inte hittat sin förstacenter, men laget ser fortfarande starkt ut på övriga positioner.

– Jag förväntar mig att de är ett topplag, menar Helber.

All In Hockey släpps varje torsdag och presenteras av DBet.