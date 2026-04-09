Visby/Roma vann serien mot Karlskrona HK – klart för final

Visby/Roma vann med 3–2 mot Karlskrona HK

Avgörande målet kom efter 59.45.

Alexander Bjurström tvåmålsskytt för Visby/Roma

Segern på hemmaplan med 3–2 (0–0, 2–0, 1–2) gör att Visby/Roma har vunnit matchserien mot Karlskrona HK i final i Hockeyettan södra. Visby/Roma vann totalt med 3-1 i matcher.

Den första perioden slutade mållös.

8.49 in i andra perioden gjorde Visby/Roma 1–0. Målskytt var Olle Andersson efter förarbete av Joel Wahlgren och Noa Lindqvist-Muci. Efter 12.10 i andra perioden nätade Alexander Bjurström framspelad av Andreas Thelander och Anton Svensson och gjorde 2–0.

Karlskrona HK reducerade dock till 2–1 genom Joel Ratkovic-Berndtsson efter 9.18 av perioden.

Visby/Roma utökade ledningen igen genom Alexander Bjurström som gjorde sitt andra mål på pass av Karl Påhlsson och Daniel Carlqvist med 2.33 kvar i perioden i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Elliot Ekefjärd reducerade dock för Karlskrona HK med bara en minut kvar att spela och skapade spänning.

Visby/Roma–Karlskrona HK 3–2 (0–0, 2–0, 1–2)

Final i Hockeyettan södra

Andra perioden: 1–0 (28.49) Olle Andersson (Joel Wahlgren, Noa Lindqvist-Muci), 2–0 (32.10) Alexander Bjurström (Andreas Thelander, Anton Svensson).

Tredje perioden: 2–1 (49.18) Joel Ratkovic-Berndtsson (Oskar Hassel), 3–1 (57.27) Alexander Bjurström (Karl Påhlsson, Daniel Carlqvist), 3–2 (59.45) Elliot Ekefjärd (Elias Sjöström, Freddie Larsson).

Slutresultat i serien: Visby/Roma–Karlskrona HK 3–1