Visby/Roma fick drömstart mot Karlskrona HK

Seger för Visby/Roma med 4–1 mot Karlskrona HK

Visby/Roma har nu greppet om serien mot Karlskrona HK i final i Hockeyettan södra, efter vinst borta med 4–1 (1–1, 1–0, 2–0). Därmed leder Visby/Roma matchserien med 1-0.

Simon Lindblom gjorde 1–0 till Visby/Roma efter bara 1.54 efter pass från Alexander Bjurström och Karl Påhlsson. Karlskrona HK kvitterade till 1–1 efter 7.30 när Joel Ratkovic-Berndtsson hittade rätt på pass av Oskar Hassel och Freddie Larsson.

Hampus Engman gav Visby/Roma ledningen tidigt i andra perioden på passning från Lucas Jidenius.

12.32 in i tredje perioden slog Alexander Bjurström till på pass av Daniel Gunnarsson och Simon Hansson och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.46 kvar att spela genom Simon Hansson efter pass från Elias Ewertzh.

Lagen möts igen på söndag 16.00.

Karlskrona HK–Visby/Roma 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

Final i Hockeyettan södra

Första perioden: 0–1 (1.54) Simon Lindblom (Alexander Bjurström, Karl Påhlsson), 1–1 (7.30) Joel Ratkovic-Berndtsson (Oskar Hassel, Freddie Larsson).

Andra perioden: 1–2 (22.23) Hampus Engman (Lucas Jidenius).

Tredje perioden: 1–3 (52.32) Alexander Bjurström (Daniel Gunnarsson, Simon Hansson), 1–4 (58.14) Simon Hansson (Elias Ewertzh).

Ställning i serien: Karlskrona HK–Visby/Roma 0–1

Nästa match:

5 april, 16.00, Karlskrona HK–Visby/Roma