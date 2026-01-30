Efter Marcus Eriksson kommer Mattias Bäckman. Vita Hästen storsatsar för att gå upp i Hockeyallsvenskan, och plockar in SHL-veteranen, enligt Expressen.

”Nej, det är inte några stora pengar vi pratar om. Det var i princip samma summa som om jag skulle få loss en Division 1-spelare”

Så lät det när Vita Hästens Tom Tärnström nyligen berättade för hockeysverige.se.om hur han värvat hem Marcus Eriksson igen. Nu ser sportchefen ut att ha tagit i lite mer.

Efter att KM Hockey, under torsdagen, kommit med uppgifter om att det var aktuellt, skriver nu Expressen att SHL-rutinerade Mattias Bäckman även har skrivit på för klubben. Och detta efter ett ekonomiskt bud från Vita Hästen som 33-åringen inte kunde tacka nej till. Ett bud som skulle göra Bäckman till Hockeyettans bäst betalda spelare.

Allt pekar därmed på att den tidigare LHC- och AHL-spelaren stärker upp backsidan rejält.

AIK och Kalmar var intresserade

Mattias Bäckman återvände till Linköping inför 2025/26 för att täcka upp under försäsongen, men lämnade till slut utan riktigt kontrakt. Dessförinnan var det spel med norska Frisk Asker och finska Tappara som gav honom en väg in i hockeyn igen. Detta ett och ett halvt år utanför på grund av skadeproblem.

– Jag har känt under året att det har börjat bli bättre, så jag ville ge det ett försök igen, berättade Bäckman för hockeysverige.se 2023 då han klev in i Rikard Grönborgs Tappara.

Enligt Expressen ska även AIK och Kalmar övervägt att plocka in Bäckman. Men nu ser det istället ut att bli spel i Hockeyettan, och det för första gången, utöver ett två matcher långt lån i Mjölby 2010/11.

Source: Mattias Bäckman @ Elite Prospects