Så fick Vita Hästen hem ikonen: ”Inte några stora pengar”

Första utlandsäventyret i karriären tog slut i förtid. Nu är Marcus Eriksson hemma i Vita Hästen igen – som satsar mot en återkomst till Hockeyallsvenskan.

— Jag visste att han var stor här redan innan, men jag har fått frågor om Marcus från dag ett till nu då han är här, säger sportchef Tom Tärnström till Hockeysverige.se.

Tom Tärnström har lyckats värva hem Marcus Eriksson till Vita Hästen.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Marcus Eriksson är hemma igen. Det vill säga att han lämnat Skellefteå, Södertälje och Belfast bakom sig för att nu, som 40-åring, spela resten av säsongen och den kommande för hemmaklubben Vita Hästen i Hockeyettan.

— Egentligen har det varit en dialog sedan i våras när jag hoppade på det här. Då var han klubblös och hade lämnat Södertälje efter dom var klara med sitt slutspel, berättar Vita Hästens sportchef, Tom Tärnström, för hockeysverige.se och fortsätter:

— Det var första kontakten och såklart ett av första samtalen jag ringde när jag kom hit. Då var han rätt inställd på det här med att testa på utlandet och var aldrig nära. Han sa att vi skulle höras igen under oktober, november för att diskutera nästa säsong. Han ville testa på utlandsgrejen och var sedan öppen för att komma tillbaka.

Det var också utifrån det som Tom Tärnström och Vita Hästen jobbade, att få med Marcus Eriksson i laget till nästa säsong.

— Nu har det varit lite situationer där han känt att han behöver vara på hemmaplan med barn och fru, vilket gjort att det snabbats på.

— Det har varit en väldigt lång process där han behövde komma fram till och landa i om han skulle komma hem nu direkt eller till nästa säsong.

Hur motiverade Marcus Eriksson att han ville flytta hem redan nu och inte slutföra säsongen i Belfast?

— Först och främst var det situationen, att han kände en frustration över att sitta där borta då han behövdes på hemmaplan. Utan att gå in på detaljer över hans situation tror jag att det också spelade in.

— Samtidigt såg han att det hade hänt bra grejer här och att vi har en vettig chans att gå för det, att gå upp. Nu är inte det någon självklarhet för att vi får hem en spelare, men klart att Marcus känner att han är på den nivån att han kan bidra till att chanserna i alla fall blir större. Det fick nog fart på honom.

Återförenas med bästa kompisen i Vita Hästen

Vad får ni in för spelare i Marcus Eriksson?

— Jag märker direkt vilken personlighet han är i den här stan. Det är helt otroligt, skrattar Tom Tärnström och fortsätter:

— Jag visste att han var stor här redan innan, men jag har fått frågor om Marcus från dag ett till nu då han är här. Det är alltid någon som undrat hur det går med ”Macke” och när han ska komma hem.

— Nu när vi gått ut med det ser vi att det här inte bara är en angelägenhet för Norrköping. Riksmedia är på det här och det är många som hör av sig och tycker det är kul. Allmänna hockeyfantaster som inte har koppling till Vita Hästen berättar att dom nu ska gå på hockey i Norrköping.

— Man märker att han har en väldigt, väldigt stark position i den här stan, men också i hockeysverige i stort. Det är nummer ett.

— Sedan är han en väldigt professionell spelare. Jag har aldrig jobbat med honom, men efter samtalen jag haft med honom förstår jag att han är väldigt professionell. Han skulle aldrig komma in och göra något halvdant utan kommer göra sitt yttersta och försöka bidra till gruppen.

— Dessutom är han en extremt duktig hockeyspelare som förhoppningsvis ska bidra mycket där också, såklart.

Jesper Samuelsson och Marcus Eriksson är goda vänner.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

I Vita Hästen spelar även hans bästa vän, Jesper Samuelsson. Givetvis ser båda fram emot att få spela tillsammans igen.

— Jag tror Jesper mest funnits där som en vän. Dom är väldigt tajta och i princip bästa polare. Klart att dom pratar om allt i livet från hockey till familj och allt möjligt.

— Han ser nog att det är kul att få komma hem medan ”Sama” fortfarande spelar. Att få göra ett omtag och sluta cirkeln lite tillsammans med den meste genom tiderna i Vita Hästen.

Vita Hästen med Marcus Eriksson siktar mot Hockeyallsvenskan

Var det tufft att få loss honom från Belfast?

— Nej, det skulle jag inte säga. Nu är det han och hans agent som har skött det från den sidan. Sedan har vi fått komma överens om villkoren för Belfast att släppa honom.

— Det känns som dom varit väldigt måna om människan och förstått situationen, att det inte funkade och han behövde komma hem. Dom har varit väldigt förstående och försökt vara lösningsorienterade med honom. Försökt hitta alternativa vägar och så vidare.

— När han kände att det här var vad han ville så har inte klubben stått i vägen, utan dom har varit väldigt professionella.

Enligt Tom Tärnström blev det inte heller någon dyr historia att lösa Marcus Eriksson från Belfast.

— Nej, det är inte några stora pengar vi pratar om. Det var i princip samma summa som om jag skulle få loss en Division 1-spelare, så det var inga jättepengar i sammanhanget.

Marcus Eriksson är en livs levande ikon i Vita Hästen.

Foto: Josefin Loftenius/Bidbyrån

Tom, vad är det som gör Vita Hästen till serieledare i Hockeyettan Södra?

— Det är lite tvärtemot vad vi pratar om nu då vi pratar om en individ. Jag skulle säga att vi har en sjukt stark grupp med väldigt bra individer och starka karaktärer. Sådana här saker som många tycker är tråkigt att prata om, att man är en stark grupp som står upp för varandra och aldrig blir bekväma. Killar som jobbar hårt i vardagen och är sugna på det här.

— Jag tycker också att vi har fått träff på många av våra yngre spelare som vi tagit in. Exempelvis Helmer Styf, Adam Aunes Johansson, Leon Mathiasson, Teodor Munther i mål …

— Alla kanske inte jublade när dom såg vad jag tog in, men det är unga killar som jag verkligen tycker har tagit för sig och utvecklats under säsongen. Också något vi kan bygga vidare på över tid. Vi börjar sätta en stark stomme som är Vita Hästen och som vi kan bygga på över flera säsonger.

Source: Marcus Eriksson @ Elite Prospects